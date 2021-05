PNRR. Lista reformelor şi proiectelor agreate la Bruxelles: economie, pensii, sănătate, educaţie, infrastuctură

"Am avut 3 obiective majore pentru această vizită, să clarificăm şi să agreăm reformele majore împreună cu Comisia Europeană, să stabilim faptul că România va cere toate cele 29 de miliarde, inclusiv împrumuturile - în acest moment doar România şi Italia vor accesa împrumuturile în toată suma - şi să stabilim componentele de investiţii cele mai avansate şi ce mai este de lucru la celelalte. Am atins toate cele 3 obiective", a declarat Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.



În urma întâlnirilor, România a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind reformele şi investiţiile majore care vor fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.



Reforme majore care vor fi incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

- Reforma pensiilor - o reformă majoră care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri mici şi de asemenea sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen mediu şi lung.

- Reforme în politica fiscală - adoptarea de măsuri pentru a creşte veniturile la buget din impozite, optimizarea cheltuielilor şi pentru a asigura aplicarea cadrului fiscal.

- Companiile cu capital de stat - revizuirea cadrului legislativ pentru aceste companii pentru a îmbunătăţi guvernanţa corporativă şi pentru a asigura respectarea strictă a acestor reguli, monitorizare centralizată eficientă şi control cu accent pe performanţă.

- Salarizarea în administraţia publică - revizuirea sistemului pentru a evita eventuale creşteri bruşte ale cheltuielilor cu salariile.

- Banca Naţională de Dezvoltare - crearea şi operaţionalizarea acestei bănci.

- Administraţie publică - un nou sistem pentru a accede în funcţiile publice şi un sistem îmbunătăţit de promovare, inclusiv pentru funcţii de management.

- Justiţie - modificarea legilor justiţiei şi consolidarea cadrului anti-corupţie.

- Transport fără emisii de carbon - introducerea principiilor taxării verzi, un nou sistem de taxare pentru drumuri, promovarea transportului cu emisii zero.

- Energie Regenerabilă - promovarea eliminării treptate a cărbunelui din mixul energetic şi creşterea contribuţiei din energii regenerabile, sprijin pentru producţia de hidrogen şi baterii şi o reformă a pieţei de energie electrică.



Alte reforme sectoriale:

- Venitul minim de incluziune (VMI), Prevenţie şi îngrijire medicală primară, Creşterea ratelor de reciclare, Dialog social sporit, Îmbunătăţirea Guvernanţei Locale, Cadru îmbunătăţit al achiziţiilor publice.



Exemple de investiţii pe componentele mature



PNRR pentru mediul de afaceri: circa 2,2 miliarde euro



Instrumentele financiare cu intermediari instituţii financiare (BEI,FEI şi foarte probabil şi BERD):

1) Garanţii de portofoliu pentru solvabilitate, acţiune climatică şi eficienţă energetică - circa 550 milioane euro pentru IMM-uri şi mid-caps

2) Instrument de capital de risc pentru IMM-uri - circa 500 milioane euro pentru IMM-uri şi mid-caps

3) Fond de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes - circa 300 milioane euro pentru întreprinderi mari. Pe lângă cele intermediate de BEI,FEI şi BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în cadrul diferitelor componente:

4) Digitalizarea IMM-urilor - fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE - circa 200 milioane euro

5) O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor româneşti: circa 35 milioane euro. Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori Bucureşti.

6) Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivităţii, cu accent pe inovare şi crearea de tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

7) Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200 milioane euro (suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul Energiei

8) Diverse scheme de sprijin pentru investiţii semnificative, în special în zona de inovare şi noi tehnologii aplicate în zona de producţie: crica 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Finanţelor



Educaţie : 3,7 miliarde euro



Rezultate aşteptate:

- 10.000 de laboratoare

- 2.000 de microbuze verzi achiziţionate

- peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier

- 50 de unităţi de învăţământ nou construite



Sănătate - 2,5 miliarde euro



Rezultate aşteptate:

- Construcţia şi/sau dotarea a 200 de centre comunitare

- 3000 de cabinete medici de familie

- 100 de cabinete de planificare familială



Alte componente în fază avansată de negociere:

Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri şi biodiversitate: 1,4 miliarde euro

Transport - 8,5 miliarde euro

Fondul pentru Valul renovării - 2,2 miliarde euro