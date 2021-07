Percheziţii în Bucureşti după un mega-furt de bijuterii

Marţi, 6 iulie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar privind săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat dintr-o locuinţă din sectorul 5, fiind sustrase bijuterii în valoare de aproximativ 120.000 de lei.



La data de 2 august 2020, poliţişti din cadrul Secţiei 19 au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 53 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute, prin forţarea porţii au pătruns în curtea sa din sectorul 5 şi ulterior, prin forţarea unui geam lateral, au pătruns în interiorul unui imobil, de unde au sustras aproximativ 500 grame bijuterii din aur.



Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat că fapta reclamată ar fi fost săvârşită de doi bărbaţi, cu sprijinul altui bărbat, care ar fi condus un autoturism, în baza unei înţelegeri prealabile şi care le-ar fi facilitat celorlalţi doi deplasarea şi ar fi asigurat locul comiterii faptei, ulterior aceştia fiind identificaţi.



Astfel, la data de 6 iulie a.c. au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în urma cărora au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri şi instrumente artizanale care ar fi putut fi folosite la comiterea de infracţiuni.





Doi bărbaţi au fost conduşi la audieri, ulterior fiind reţinuţi





În cursul zilei de astăzi, 07.07.2021, au fost prezentaţi în faţa instanţei care a dispus măsura arestării preventive. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.



Activitatea a beneficiat de suportul Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, subliniază Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.