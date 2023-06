Panică pe aeroport. Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare - Video în articol

O filmare făcută de un pasager, care se afla în interiorul unui avion, arată cum aeronava în care se afla este atinsă de un alt avion, vineri, înainte de decolare, pe Aeroportul Internațional Logan din Boston.



Pasagerii din videoclipul de 35 de secunde sunt șocați în timp ce privesc cele două avioane apropiindu-se încet unul de celălalt, se ciocnesc și apoi se opresc fără daune majore vizibile.



"A lovit celălalt avion. Nu se poate așa ceva!, spune un pasager în videoclipul obținut de NBC News.



În urma incidentului nu a fost nimeni rănit, dar a provocat întârzieri ale zborurilor.

“I knew it was going to happen!”



Family onboard United flight to Newark had their cameras rolling as the wing of their plane clips the tail of a Delta plane at Logan International Airport this afternoon.



Hear from them on #wcvb

????: Rick Fredrickson pic.twitter.com/NPaOTB6Olm