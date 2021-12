Osiceanu: Se impun o serie de controale din partea autorităților aeronautice naționale și internaționale

„De peste opt luni, mocnește un scandal imens legat de calitatea mult promovatului în mass media Airbus 350! În fapt, nu mai puțin de douăzeci de avioane vândute unuia dintre cei mai serioși clienți majori ai Airbus, Qatar Airlines, sunt oprite la sol din cauza unor probleme tehnice descoperite de către operatorul arab.

În primă fază, au fost doar 2-3 avioane descoperite cu această problemă, dar în scurt timp s-a ajuns la nici mai mult nici mai puțin de 20 de aeronave din acest model din flota Qatar Airlines.

Reclamația lui Al Bakar, CEO-ul Qatar Airlines, a fost făcută publică deoarece concernul Airbus nu a luat nicio măsură după raportarea acestor probleme, acesta susținând, pe bună dreptate, că la un avion de aproape 500 milioane de euro, este inadmisibil să existe asemenea probleme!

În fond, problemele descoperite se referă la calitatea vopselei aplicate avioanelor, care fiind execrabilă, și nu proastă, a permis umflarea, crăparea, săritul acesteia de pe porțiuni mari și numeroase ale celor douăzeci de avioane, la scurt timp de la livrare și cu o utilizare extrem de mică în zbor ca urmare a reducerilor drastice ale zborurilor din cauza pandemiei de COVID 19.

Conform Aircraft Studies, mai există cazuri similare la companii care operează în zone îndepărtate de Golf și care le-au raportat, încă din 2016, (Finnair, Cathay Pacific, Etihad, Air France și Lufthansa). Airbus susține că ar fi vorba doar de simple probleme de “cosmetică”, dar nu se știe încă de ce nu s-a cerut oficial un control din partea EASA, FAA care să verifice și modul în care sunt afectate calitățile și performanțele avionului, care sunt cauzele exacte ale acestor desprinderi, decojiri ale vopselei în acele zone, să fie efectuată analiza procentajului exact al locurilor similare descoperite cu acele probleme.

Faptul că Al Bakar a declarat că nu va mai ridica nici un avion Airbus 350 până la remedierea acestor probleme i-a lăsat indiferenți pe cei de la Airbus, cel puțin până în prezent, din cauza datelor din contractele cu Qatar Airlines - date bine secretizate!

O astfel de situație și de reacție dă din nou apă la moară adepților teoriei conspiraționiste care susțin că din cauza pierderilor enorme ale concernului Airbus provocate de închiderea completă a liniei și celor două fabrici de montaj final aflate la Toulouse și respectiv Hamburg, pentru modelul Airbus 380 înainte de atingerea Break Even Point, adică a punctului de unde se consideră investiția amortizată, apoi eșecul modelelor Airbus 318 și 319 eliminate complet, primele din toate flotele marilor operatori, iar celelalte în curs de eliminare ca urmare a costurilor de producție și operare mult mai mari decât ale concurentelor lor Boeing 737 seriile 700 și 8003, eșecul modelului Airbus 350 în fața modelului concurent Boeing 787 Dreamliner.

De altfel, dacă Boeing 787 Dreamliner este un avion concept total nou, Airbus 350 este doar o aceeași Mărie, doar cu altă pălărie mult mult mai scumpă! Doar pactul de neagresiune încheiat recent între cei doi adversari, USA și UE, mai scapă Airbus de colaps! Să nu uităm că Trump obținuse o victorie majoră la World Trade unde se constatase că Airbus ar fi primit subvenții mascate și ilegale, ar fi încălcat norme de comerț internaționale și, ca atare, fusese obligată la plata unor amenzi uriașe. Mai mult, faptul că același concern Airbus și-a recunoscut vina de a fi dat șpagă unor oficiali europeni fin Germania, Anglia, Franța, chiar și a acceptat plata unor amenzi, a fost doar o simplă schemă de evitare a unor procese juridice mult mai costisitoare din toate punctele de vedere”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

„Pentru a înțelege mai bine posibilele riscuri, trebuie să analizăm un pic din punct de vedere aerodinamic ce se întâmpla cu fuzelajul și aripile care pleacă de la o temperatura exterioară ziua de peste 40 și ceva de grade la umbră, în Qatar, urcă în zbor la o temperatura exterioară de minim minus 44 de grade Celsius la FL 370-380 (dacă la sol este de +40 grade Celsius și temperatura scade în medie cu 6.5 grade pe mia de metri înălțime), iar prin frecare ambele se încălzesc puternic.

De asemenea, când avionul începe coborârea pentru aterizarea la New York, iarna unde la sol sunt -20 de grade și avionul trece prin nori cu givraj, trebuie să ne imaginăm ce variații de temperatura trebuie să suporte.

Vopsirea se aplică în mai multe straturi, la anumite temperaturi minime și maxime obligatorii și vom putea observa din poze că aceste straturi au fost cel puțin incorect aplicate.

Ce este iar de studiat în poze sunt zonele fotografiate care se află lângă hublourile fuzelajului, deci niște zone de sarcini multiple și critice la rupere. Pentru înțelegerea importanței zonei hublourilor de pe fuzelajul unui avion, se folosește cazul avionului franco-britanic COMET. COMET-ul a fost primul avion de linie destinat exclusiv aviației civile și care a revoluționat transportul aerian civil de pasageri. Doar că, la un moment dat, a înregistrat câteva catastrofe aeriene, la prima vedere inexplicabile.

Analizele au arătat că avionul suferea în timp fisuri ce conduceau la ruperea fuzelajului exact în zonele hublourilor. Pe atunci, hublourile erau de formă perfect dreptunghiulară ce contribuiau major la ruperea fuselajului constatată în cazul accidentelor analizate. Analizele de rezistență, aerodinamice etc au condus la forma de astăzi cu colțurile rotunjite.

O altă problema revelată de către imaginile care au apărut în presă (dați click aici pentru a vedea o poză în acest sens) este faptul că reprezintă zone ce par a fi făcute din materiale compozite. Coroborând aspectele, se impun, în opinia mea cel puțin, o serie de controale din partea autorităților aeronautice naționale și internaționale, deși în acest moment evident că Airbus nu le dorește”, a zis pilotul Cezar Osiceanu.

„Și azi sunt la sol 21 din cele 53 de Airbus 350 cumpărate de Qatar pe care încearcă să le suplinească prin închirierea unor Boeing 777 noua variantă seria X. Au renunțat la cumpărarea avioanelor cargo modelul Airbus 350 din cauza modului în care a răspuns producătorul Airbus la problema ridicată de ei, ceea ce înseamnă o lovitură grea pentru europeni. Al Baker, CEO Qatar Airlines, le-a spus și celor de la Boeing însă că dacă noul avion Boeing 777 seria X nu va respectă toți parametrii contractați, le va refuza avioanele”, a mai zis Cezar Osiceanu.

Qatar Airways & cosmetic damage on #A350 paint;

•another 5 other airlines had also expressed worries over surface defects.

•in some cases the damage extended below paint to a layer of lightning protection.

•Airbus studying changes in ECP Expanded Copper Foil.



???? @ReutersAero pic.twitter.com/ChsjV8Cl4C