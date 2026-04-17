O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca

Manifestarea, care va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 18:00, în aura solemnă a sălii Auditorium Maximum, își propune să exploreze profunzimea „uneia dintre cele mai relevante conștiințe ale literaturii române contemporane”. Intrarea este liberă.

În același context va avea loc lansarea volumului colectiv „Ana Blandiana. Fragmente pentru un portret”, un proiect ambițios coordonat de profesorul Iulian Boldea. Lucrarea constituie o revalorizare critică a operei blandiene, radiografiind „sâmburele de lumină” și rezistența prin etică a unei scriitoare care a devenit, în timp, un veritabil „veghetor al Cetății”. Volumul reunește perspective semnate de exegeți precum Ioan-Aurel Pop, Ion Pop, Irina Petraș sau Al. Cistelecan, oferind o viziune integratoare asupra unei opere polimorfe care pendulează între puritatea versului și rigoarea eseului.

Programul serii îmbină discursul critic cu cel artistic:

Recitalul oferit de Corul de copii „Junior VIP”, dirijat de Anca Mona Mariaș, va transpune în plan muzical acea „imaginație primăvăratică” și puritatea organică a textelor poetei. Actrița Iulia-Daria Iacob va susține un recital poetic, oferind publicului ocazia de a reasculta cuvintele care, în viziunea Irinei Petraș, „așază lucrurile în matca lor, visate în limba maternă”.

Evenimentul beneficiază de sprijinul unor parteneri precum Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai și Uniunea Scriitorilor din România, confirmând astfel importanța Anei Blandiana ca pilon al identității culturale europene.

