Subcategorii în Stiri

O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca
Data actualizării: 10:02 17 Apr 2026 | Data publicării: 10:02 17 Apr 2026

O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca
Autor: Alexandra Curtache

O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca

Editura Școala Ardeleană și Asociația Femeilor de Afaceri invită publicul clujean la un eveniment cultural de anvergură: „Întâlnire cu Ana Blandiana”.

Manifestarea, care va avea loc luni, 27 aprilie, de la ora 18:00, în aura solemnă a sălii Auditorium Maximum, își propune să exploreze profunzimea „uneia dintre cele mai relevante conștiințe ale literaturii române contemporane”. Intrarea este liberă.  

În același context va avea loc lansarea volumului colectiv „Ana Blandiana. Fragmente pentru un portret”, un proiect ambițios coordonat de profesorul Iulian Boldea. Lucrarea constituie o revalorizare critică a operei blandiene, radiografiind „sâmburele de lumină” și rezistența prin etică a unei scriitoare care a devenit, în timp, un veritabil „veghetor al Cetății”. Volumul reunește perspective semnate de exegeți precum Ioan-Aurel Pop, Ion Pop, Irina Petraș sau Al. Cistelecan, oferind o viziune integratoare asupra unei opere polimorfe care pendulează între puritatea versului și rigoarea eseului. 

Programul serii îmbină discursul critic cu cel artistic: 

Recitalul oferit de Corul de copii „Junior VIP”, dirijat de Anca Mona Mariaș, va transpune în plan muzical acea „imaginație primăvăratică” și puritatea organică a textelor poetei. Actrița Iulia-Daria Iacob va susține un recital poetic, oferind publicului ocazia de a reasculta cuvintele care, în viziunea Irinei Petraș, „așază lucrurile în matca lor, visate în limba maternă”. 

Evenimentul beneficiază de sprijinul unor parteneri precum Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai și Uniunea Scriitorilor din România, confirmând astfel importanța Anei Blandiana ca pilon al identității culturale europene. 
 

ana blandiana
lansare
poezii
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un cetățean. Poliția a deschis o anchetă
Publicat acum 31 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 46 minute
O întâlnire sub semnul luminii și al poeziei. Ana Blandiana la Cluj-Napoca
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Modernitatea lichidă, cartea săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei ulei de pește cu Omega-3 timp de 30 de zile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 44 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Calul troian al Chinei în UE: Presiuni pentru subminarea planurilor europene de stimulare a companiilor autohtone
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Dronă rusă dispărută de pe radar adânc în teritoriul României. MApN, în alertă
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Alexandru Rogobete, prima întâlnire cu reprezentanții Pfizer: Propunerea României
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
