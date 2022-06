O fetiță ucraineană cântă la flaut pentru a strânge bani pentru armată (Video)

Îmbrăcată într-o rochie albă și înfășurată într-un steag ucrainean, Solomiia Reut, în vârstă de șase ani, a interpretat piesa „Stefania”, câștigătoare a Eurovision, a grupului ucrainean Kalush Orchestra. Impresionaţi de gestul dar şi de talentul micuţeu, mai mulţi trecători au donat în cutia Solomiiei. Banii pe care i-a strâns vor fi folosiți pentru echipamente de prim ajutor, veste antiglonț, o dronă, o centrală solară portabilă, brancarde, pături și medicamente, a declarat mama fetei, Ksenya Reut, pentru Reuters.

Face spectacol în plină stradă pentru supereroii ei

Cu un rucsăcel mov în formă de unicorn lângă ea, fetiţa e absolut adorabilă. Se înclină respectuos în semn de mulţumire de fiecare dată când cineva lasă bani în cutie şi continuă să cânte pentru cauza ei, fără întreruperi, ca un adevărat artist care simte că are o misiune de îndeplinit. Copila se numește Solomia Reut și locuiește în Dnipro, localitate situată în estul Ucrainei. Solomia își dorește să strângă bani pentru ”supereroii” ei din armata ucraineană, după cum relatează Ukrainska Pravda. Mai precis, vrea ca din banii strânşi de ea să se cumpere veste antiglonţ pentru soldaţii din armata ucraineană.

După două zile, fetița a reușit să strângă 5.000 de grivne (adică 150 de euro). Susține aceste mici concerte, într-un fel de pavilion, lângă un scaun. Ksenia, mama Solomiei, a spus că inițiativa a fost a fiicei ei. Copila cântă la flaut de la vârsta de 4 ani ”Eu doar i-am susținut ideea și am ajutat-o cu organizarea. În doar două zile, am strâns aproape 5.000 de grivne (n.r. – circa 150 de euro)”, a precizat aceasta. Micuța a adăugat: ”Dar am peste 5.000 de cunoscuți și de prieteni care sprijină demersul de a-i proteja pe supereroii mei din armată. Vreau să se întoarcă teferi acasă, după victoria noastră”. Mama fetei a spus că Solomia cântă încă de la patru ani. Tocmai de aceea, ”nu era nicio îndoială că totul va merge bine”, întrucât micuţa este deja obișnuită cu scena.

Între timp, situaţia în Ucraina rămâne la fel de tensionată. Pe bună dreptate, Vladimir Putin îşi ia în serios porecla de ţar. Liderul de la Kremlin se compară cu Petru cel Mare şi spune că la fel ca acesta, nu invadează, ci doar recuperează pământ rusesc. Între timp, pe front se dau în continuare lupte disperate pentru Donbas, iar Kievul recunoaşte că pierde şi 200 de militari în fiecare zi.

Noi sisteme Starlink pentru armata ucraineană

Nu doar că vor avea mai multe veste antiglonţ din banii strânşi de Solomia, dar forţele armate ale Ucrainei au primit, recent, şi noi sisteme de comunicaţii prin satelit Starlink de la fondatorul şi CEO-ul SpaceX, Elon Musk, transmite The Guardian, citat de news.ro. Într-un tweet de sâmbătă, Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat: "Multitaskerul Elon Musk reuşeşte nu doar să lucreze la pregătirile pentru misiunea pe Marte, ci şi să transmită Starlink serviciilor noastre de informaţii atât de necesare pentru misiunile lor speciale”. Reprezentanţii armatei ucrainene au mai afirmat că ”apără libertatea pe Pământ pentru ca aceasta să poată fi stabilită şi pe Marte".

