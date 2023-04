O acrobată a murit după ce partenerul ei a scăpat-o în timpul unui spectacol la înălțime - Video cu impact emoțional!

O acrobată din China a murit după ce a căzut sâmbătă în timpul unui exercițiu la trapez. Partenerul ei a scăpat-o chiar sub privirile zecilor de oameni care au venit să admire spectacolul la înălțime, scrie BBC.



Femeia, supranumită Sun, a căzut în timpul unui spectacol din orașul Suzhou din provincia centrală Anhui. Imaginile distribuite online o arată pe gimnasta care abia începuse execuția unui exercițiu la trapez împreună cu partenerul, care este și soțul ei. La doar câteva secunde după ce doi s-au înălțat, bărbatul nu a reușit să o prindă cu picioarele, iar femeia a căzut în gol. Ulterior ea a fost dusă de urgență la spital, dar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar. Popularul site de știri The Paper a raportat că ea lasă în urmă doi copii. Oficialii spun că o anchetă este în desfășurare în privința incidentului.



Potrivit The Paper, doamna Sun și soțul ei, supranumit Zhang, au lucrat împreună mulți ani și au jucat adesea fără centuri de siguranță "de dragul de a arăta bine"

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1