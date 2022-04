Nou născut salvat din hazna, la Constanţa. Mama l-a născut... din greşeală

Potrivit ISU Constanța, nou-născutul era căzut într-o hazna din localitatea Pecineaga.

La fața locului au intervenit două autospeciale ale ISU și un echipaj al SAJ.

Conform unor surse locale, femeia nu ar fi realizat că naște.

Nou-născutul a fost scos din hazna.

Este vorba de o fetiță conștientă, care a fost preluată de echipajul SAJ, scrie Mediafax.

Gemeni născuţi în locuri diferite: unul la spital, unul în ambulanţă

O pereche de gemeni a fost născută în două locuri diferite. Primul s-a născut în ambulanţă, în drum spre spital, în timp ce al doilea s-a născut la spital. Mama celor doi nici măcar nu ştia că va avea gemeni.

Un apel la 112 i-a mobilizat pe cei de pe ambulanţa SMURD a Detaşamentului de Pompieri Constanţa-Palas. Părea o intervenţie obişnuită pentru ei: o femeie însărcinată, cu dureri şi contracţii. Au ajuns la solicitare, au evaluat pacienta şi au decis să o transporte la Spitalul de Urgenţă.

Pe drum, contracţiile au fost din ce în ce mai puternice, iar salvatorii au fost puşi în faţa faptului împlinit: nu mai era timp. Copilul urma să vină pe lume. Cu emoție, Ștefan, Nicu, Marian și Cristina au asistat mămica la naștere, în ambulanță, informează ISU Constanța.

„Evident că am avut mari emoţii. Toţi avem experienţă de ani de zile, dar niciodată nu am avut un asemenea caz. Am văzut multe în toţi aceşti ani, dar, se pare, în meseria aceasta mereu te confrunţi cu o situaţie nouă. Nicio intervenţie nu seamănă cu alta, nicio intervenţie nu este una de rutină”, spune plt.maj. Ştefan Gărgăianu.

Nu au lăsat emoţiile să pună stăpânire pe ei. Bebeluşul – o fetiţă, a venit pe lume în ambulanţa SMURD. Perfect sănătoasă şi foarte frumoasă. Are în jur de trei kilograme. Pompierii le-au transportat pe amândouă – mama şi fiica – la Spitalul de Urgenţă. Copilul a fost dus pe Secţia Neonatologie, iar mama, la Ginecologie, pentru consult.

La scurt timp însă, echipajul SMURD, care aştepta cu nerăbdare să vadă dacă ambele sunt bine, a fost anunţat că mama avea, de fapt, gemeni, iar cel de-al doilea copil s-a născut la spital, spre surpinderea pompierilor militari, dar mai ales a medicului care ştia că aceasta deja născuse.

Pe mama şi pe gemenii ei îi aşteaptă acasă încă patru copii, scrie Mediafax.

