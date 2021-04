Nora Al-Matrooshi, prima femeie astronaut din Emiratele Arabe Unite

Alături de Mohammed Al-Mulla (32 de ani) face parte din ultima serie de astronauţi acceptaţi în programul Centrului Spaţial Mohammed Bin Rashid (MBR) din Emiratele Arabe Unite. Anunţul a fost făcut pe Twitter chiar de şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreşedinte şi prim-ministru al ţării. Cei doi au fost selectaţi din peste 4.000 de candidaţi.

„Naţiunea mi-a oferit clipe de neuitat astăzi. Îmi propun să muncesc din greu pentru a lua parte la momente istorice şi realizări ce vor fi gravate pentru eternitate în memoria poporului nostru", a scris pe Twitter Nora Al-Matrooshi, înainte de a le mulţumi conducătorilor şi echipei de la Programul de astronauţi din Emiratele Arabe Unite. „Pregătirile şi munca încep de acum", promite tânăra, conform Mediafax.

Nora Al-Matrooshi s-a născut în 1993 şi e licenţiată în inginerie mecanică, la Universitatea din Emiratele Arabe Unite, relatează CNN. „Pasiunea ei pentru spaţiul cosmic a început de la o vârstă fragedă”, se arată în videoclipul de prezentare.

Tânăra susţie că trăieşte după deviza „Fă ceea ce te face fericit”, iar visul său pare pe cale să se îndeplinească. Alături de echipa NASA şi de colegul său, Mohammed Al-Mulla, pilot comercial născut în 1988, se va pregăti pentru viitoarele explorări spaţiale.

