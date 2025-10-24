Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii

”Recent publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 150/2025 impune o serie de reguli noi în ceea ce privește introducerea și utilizarea pe piața din România a produselor din plastic.

Evoluția reglementărilor privind produsele din plastic

La nivel european, încă din decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un Plan de acțiune pentru economia circulară și s-a angajat să elaboreze o strategie menită să răspundă provocărilor generate de materialele plastice. În aceeași direcție de acțiune, în 2019 a fost adoptată Directiva nr. 904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu circulație rapidă, utilizate în mod curent, care sunt aruncate după ce au fost utilizate o singură dată, sunt rareori reciclate și tind să devină deșeuri.

La nivelul cadrului legislativ național, autoritățile au adoptat Ordonanța Guvernului nr. 6/2021 (OG nr. 6/2021) prin care a fost transpusă Directiva mai sus menționată, cu scopul de a preveni generarea anumitor produse din plastic și a reduce impactul acestor produse in circulație asupra mediului și asupra sănătății oamenilor prin:

- Reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință

- Interzicerea introducerii pe piață a produselor din plastic de unică folosință și a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile (de exemplu, recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, recipientele pentru alimente, paharele pentru băuturi etc.)

- Marcarea anumitor produse din plastic de unică folosință

- Impunerea unor cerințe privind introducerea pe piață a anumitor produse din plastic de unică folosință

- Introducerea unor cerințe suplimentare privind răspunderea extinsă a producătorului în legătură cu produsele din plastic de unică folosință.

- Adoptarea unor măsuri de încurajare a comportamentului responsabil al consumatorilor, etc.

Acum, autoritățile au adoptat Legea nr. 150/2025 de aprobare a OG nr. 6/2021 cu o serie de modificări și completări, cele mai importante fiind sintetizate în cele ce urmează.

Principalele noutăți în reglementările privind produsele din plastic

În primul rând, noțiunea de «introducere pe piață», definită în trecut ca fiind prima punere la dispoziție a unui produs pe piața din România sau din celelalte state membre ale UE, reprezintă acum «acțiunea a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene».

În al doilea rând, Legea nr. 150 extinde lista produselor din plastic de unică folosință cărora li se va aplica, de asemenea, restricția de introducere pe piață cu produse care beneficiau anterior de exceptare:

a) bețișoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic pentru uz medical;

b) bețișoarele din plastic utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri științifice (diagnostic, educațional sau în cercetare);

c) paiele de plastic pentru uz medical.

În al treilea rând, Legea nr. 150 stabilește că începând cu anul 2030, sticlele de plastic pentru băuturi trebuie să conțină plastic reciclat în proporție de cel puțin 30%, calculat ca medie pentru toate astfel de sticle introduse pe piața națională.

În al patrulea rând, pentru o serie de produse din plastic, producătorii trebuie să acopere costurile aferente aplicării dispozițiilor referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor și, în măsura în care nu sunt deja acoperite, și costurile de curățare a deșeurilor rezultate din respectivele produse, precum și ale transportului și tratării ulterioare a acestora.

Lista acestor produse include:

- recipientele pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care - a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet; b) sunt de regulă consumate din recipient; c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produsele alimentare;

- pachetele și foliile din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară;

- recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora, și ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile și capacele acestora, dar nu și recipientele din sticlă sau metal cu dopuri și capace din plastic;

- paharele pentru băuturi, inclusiv capacele acestora;

- pungile de transport din plastic subțire.

În al cincilea rând, pentru produsele de tip șervețele umede, baloane sau produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, producătorii trebuie să acopere și costurile de curățare a deșeurilor rezultate din aceste produse, precum și ale transportului și tratării ulterioare a respectivelor deșeuri.

Cum se pot alinia companiile acestor noi prevederi

În lumina acestor modificări legislative, operatorii economici vizați trebuie sa aibă în vedere o serie de pași pentru a se conforma noilor reglementări, astfel: