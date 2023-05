Nicușor Dan spune că iarna asta a fost mai bine cu căldura în București: Mi-au zis-o mai mulți

„În iarna care a trecut am stat mai bine decât în iarna care a fost înainte. Asta ne spun și oamenii; eu mă întâlnesc cu oamenii și îmi spun că sunt cartiere unde a fost mai bine, de exemplu Ferentari, zona Parcului Izvor, Zona Dorobanți sau Floreasca. Pe de altă parte, cum am spus, sunt cifre care ne spun că am pierdut mai puțină apă caldă. Asta înseamnă că presiunea a fost mai mare și căldura a ajuns la toată lumea. Cea mai geroasă lună din această iarnă a fost în februarie. A fost o perioadă importantă din luna februarie când nu am avut probleme de căldură.

A folosit foarte mult și centrala provizorie pe care am pus-o în Titan - prima oară când s-a pus o centrală. După cum știți, noi avem două centrale în Sud, două în zona de Vest și mai erau două în zona de Nord Est, care au dispărut și pe care trebuie să le suplinim. Am pus una provizorie la Titan care a ajutat. Suntem mai bine! Această problemă n-o să mai fie atunci când noi o să reparăm acele zone sensibile și Elcenul, cu bani europeni, pe fond de modernizare, o să-și modernizeze centralele de producție.

În sfârșit, din punct de vedere financiar, situația e stabilă și putem face și noi, dar și ei, planuri ca să accesăm fonduri. Cam asta este situația la momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan la B1TV.

