Netanyahu, apel către toți cetățenii Israelului / Video

'Din această dimineață, Statul Israel se află în război. Primul nostru obiectiv este să eliminăm forțele ostile care au pătruns în teritoriul nostru și să restabilim securitatea și liniștea în comunitățile care au fost atacate.

Al doilea obiectiv, în același timp, este să impunem un preț imens inamicului, inclusiv în Fâșia Gaza.

Al treilea obiectiv este să întărim alte fronturi astfel încât nimeni să nu se alăture, din greșeală, acestui război.

Suntem în război. În război, este nevoie să fii cu capul pe umeri. Fac apel la toți cetățenii Israelului să se unească pentru a atinge cel mai înalt scop al nostru - victoria în război.', a transmis premierul Netanyahu, pe platforma X.

VIDEO

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.



The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M