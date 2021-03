Mormântul unei fetițe de 11 luni a fost profanat. Pângăritorii au băut pe mormânt și au dat foc la coroane

Familia unei fetiţe de 11 luni din Făgăraș, care a decedat în decembrie 2020, a fost şocată, după ce a găsit mormântul distrus. Profanatorii au distrus aranjamentele de pe mormânt şi au dat foc coroanelor, iar incidentul s-ar fi întâmplat săptămâna trecută, după cum a spus bunica copilei. Familia a văzut dezastrul abia sâmbătă, când a anunţat Poliţia Locală şi Poliţia Municipală din Făgăraş, potrivit Monitorul de Făgăraș.

„În ziua de astăzi lumea nu mai are niciun Dumnezeu? Au dat foc la coroanele care erau pe mormânt, au pus cărămizi pe locul nostru gol, am avut un brăduţ plantat pe mormânt şi l-au distrus, au băut pe mormânt că am găsit sticlele goale. Nora mea este în depresie, odată după marea pierdere a Dilarei, iar acum această bătaie de joc”, a declarat pentru cotidianul făgărășean bunica fetiței, Liliana Turk, potrivit BizBrașov.