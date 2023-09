Monica Macovei ar fi recunoscut că a provocat accidentul în care a rănit grav un motociclist - surse

Fostul ministru al Justiției și-ar fi recunoscut vina în fața procurorilor, în producerea accidentului petrecut în județul Constanța în toamna anului trecut. Mai mult, Monica Macovei ar dori o înțelegere cu procurorii pentru a-și reduce o eventuală condamnare penală, transmite România TV.

Amintim faptul că Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost chemată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, abia pe data de 18 august 2023, la 10 luni de la accidentul grav în care a fost implicată. Pe 18 august procurorii i-au adus la cunoștință faptul că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

Sunt controverse uriașe în acest caz, în contextul în care Macovei i-a reclamat chiar pe procurorii de la Constanța care anchetează dosarul accidentului. Motociclistul rănit a stat aproximativ 3 luni în spital. Luată la întrebări pe 18 august, după ieșirea de la audieri, de către jurnaliștii Antena 3 CNN dacă este adevărat că s-a interesat despre caz, Monica Macovei a fugit de presă și nu a dat nicio declarație.

Raportul de cercetare la fața locului, întocmit de Poliție, precizează că Monica Macovei „nu a adaptat viteza la condițiile de drum”, a intrat pe contrasens și a lovit motociclistul care „conducea regulamentar”.

Citește și - Probe abandonate la locul accidentului Monicăi Macovei. Nimeni nu le-a ridicat. Chirieac: "E o muşamalizare porcească a Poliției din Constanța!"

Lucruri ale victimei din accidentul în care a fost implicată Monica Macovei ar fi fost găsite de jurnaliștii România TV, duminică, la locul accidentului produs în urmă cu două săptămâni. Analistul Bogdan Chirieac spune că este inacceptabil ce se întâmplă și că toate aceste probe ar fi trebuit ridicate imediat după accident.

La două săptămâni de la accidentul provocat de Monica Macovei încep să apară probe la faţa locului unde s-a produs impactul. Probe care, se pare, nu au fost ridicate de autorităţile competente nici până în ziua de azi. Reamintim că în data de 8 octombrie 2022, un motociclist de 56 de ani a fost grav rănit, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, într-un accident rutier. Bărbatul, fost angajat în cadrul MAI şi în prezent pensionar, a fost izbit într-o curbă de autoturismul condus de Monica Macovei, care deţine o proprietate în zona respectivă. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.

Pantofii şi şapca victimei, resturi din faruri şi bucăţi din motocicletă, găsite pe marginea drumului

Jurnalista Roxana Ciucă împreună cu Luis Lazarus au fost prezenţi la faţa locului unde s-a produs accidentul în care a fost implicată Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei. Într-o intervenţie în direct la România TV, cei doi au adus în faţa camerei obiecte personale care se presupune că aparţin victimei. Au găsit pe marginea drumului resturi din motocicletă, vizeta de la casca de protecţie, un pantof sport şi o şapcă bărbătească.

"Noi vrem să le adunăm şi să le uşurăm munca anchetatorilor. De ce nu le-au ridicat?" a spus indignată Roxana Ciucă, în timp ce aduna mai multe resturi de pe urma accidentului.

Luis Lazarus: "Ne aflăm în curba în care a fost lovit motociclistul. Acolo unde şoseaua este mai înnegrită motocicleta a luat foc în urma impactului. S-a strâmbat îngrozitor şi un parapet iar motocicleta s-a spart în zeci de bucăţi. Am văzut comunicatul care stabileşte şi ea (n.r. Monica Macovei) a intrat pe contrasens. În ultima postare pe care a făcut-o pe Facebook, aceasta zice că nu a intrat pe contrasens. Aici toată lumea are tendinţa să meargă pe banda întâi şi mai puţin pe banda a doua. Degeaba se încearcă muşamalizarea probelor, n-o să-i meargă pentru că lucrurile sunt cât se poate de clare!"

"E o bătaie de joc cum nu poţi să-ţi imaginezi! Adidasul ăsta n-ar trebui să fie aici, în drum! Ar trebui să fie probă la dosar!" a mai comentat jurnalista Ciucă.

Chirieac: "E nevoie de intervenția ministrului de Interne!" VEZI CONTINUAREA AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News