Probe abandonate la locul accidentului Monicăi Macovei. Nimeni nu le-a ridicat. Chirieac: "E o muşamalizare porcească a Poliției din Constanța!"

La două săptămâni de la accidentul provocat de Monica Macovei încep să apară probe la faţa locului unde s-a produs impactul. Probe care, se pare, nu au fost ridicate de autorităţile competente nici până în ziua de azi. Reamintim că în data de 8 octombrie 2022, un motociclist de 56 de ani a fost grav rănit, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai, într-un accident rutier. Bărbatul, fost angajat în cadrul MAI şi în prezent pensionar, a fost izbit într-o curbă de autoturismul condus de Monica Macovei, care deţine o proprietate în zona respectivă. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.

Pantofii şi şapca victimei, resturi din faruri şi bucăţi din motocicletă, găsite pe marginea drumului

Jurnalista Roxana Ciucă împreună cu Luis Lazarus au fost prezenţi la faţa locului unde s-a produs accidentul în care a fost implicată Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei. Într-o intervenţie în direct la România TV, cei doi au adus în faţa camerei obiecte personale care se presupune că aparţin victimei. Au găsit pe marginea drumului resturi din motocicletă, vizeta de la casca de protecţie, un pantof sport şi o şapcă bărbătească.

"Noi vrem să le adunăm şi să le uşurăm munca anchetatorilor. De ce nu le-au ridicat?" a spus indignată Roxana Ciucă, în timp ce aduna mai multe resturi de pe urma accidentului.

Luis Lazarus: "Ne aflăm în curba în care a fost lovit motociclistul. Acolo unde şoseaua este mai înnegrită motocicleta a luat foc în urma impactului. S-a strâmbat îngrozitor şi un parapet iar motocicleta s-a spart în zeci de bucăţi. Am văzut comunicatul care stabileşte şi ea (n.r. Monica Macovei) a intrat pe contrasens. În ultima postare pe care a făcut-o pe Facebook, aceasta zice că nu a intrat pe contrasens. Aici toată lumea are tendinţa să meargă pe banda întâi şi mai puţin pe banda a doua. Degeaba se încearcă muşamalizarea probelor, n-o să-i meargă pentru că lucrurile sunt cât se poate de clare!"

"E o bătaie de joc cum nu poţi să-ţi imaginezi! Adidasul ăsta n-ar trebui să fie aici, în drum! Ar trebui să fie probă la dosar!" a mai comentat jurnalista Ciucă.

Chirieac: "E nevoie de intervenția ministrului de Interne!"

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic şi şi-a exprimat, la rându-i, indignarea vis-a-vis de stadiul actual al anchetei: "Nu este vina doamnei Macovei pentru faptul că n-au fost făcute investigaţii. Am stabilit cu toţii că este un accident, n-a vrut doamna Macovei să-l calce pe motociclist. Da, nu e în regulă ca onorabilii de la CNAIR să nu pună benzi despărţitoare de beton între sensurile de mers în zonele cu dificultăţi. Dar ceea ce este profund în neregulă este tentativa de muşamalizare a cazului, da' aşa... porcească(!) a celor din Poliţia Constanţa. Aşa ceva! Să găsească jurnaliştii la două săptămâni după accident probele aruncate pe şosea... Cred că în acest caz e nevoie de intervenţia ministrului de Interne. Este de neconceput! Aceste probe trebuiau ridicate în prima oră! Nu e normal să găsim bucăţi din vehicule şi încălţămintea omului la două săptămâni după accident! Păi ce expertiză să facă acum? Ce face doamna Macovei, că plăteşte avocaţi s-o scoată, să facă... e altă discuţie. Dar problema fundamentală este imobilismul poliţiei în a ancheta, până la urmă, un accident."

Întrebări fără răspuns

Raportul de cercetare la fața locului, întocmit de Poliție, precizează că Monica Macovei „nu a adaptat viteza la condițiile de drum”, a intrat pe contrasens și a lovit motociclistul care „conducea regulamentar”. Fostul ministru al Justiției a scris pe Facebook că a avut o viteză de „cel mult 70 km/oră” și că „reflexele cresc odată cu experiența”, iar ea conduce „preventiv mai bine decât la 34 de ani”. Rămâne de văzut dacă probele găsite de jurnaliştii România TV vor fi sau nu folosite în anchetă.





