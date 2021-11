Meseria de șofer va dispărea. Dorin Boabeș: Îmi vine greu și să pronunț

„Creierul nostru nu e făcut pentru schimbare. Schimbarea doare. Nu știm cum va fi viitorul. Asta e vestea rea. Vestea bună e că ne putem antrena creierul pentru viitor. Dorin Boabes de la Mind Architect e profu’ nostru de Viitor. O să fie profu’ vostru preferat, chiar dacă materia asta vă sperie. Dorin e un tip care a îmbrățișat schimbarea toată viața, s-a antrenat pentru ea: muncește în IT din anii ‘90, la 40 de ani s-a apucat de altă facultate, iar la aproape 50 de ani a lansat un podcast de neuroștiință”, a spus Mihai Morar, care a discutat cu Dorin Boabeș în podcastul său.

Dorin Boabeș a vorbit despre meseriile viitorului. „Este o certitudine. Sunt niște studii care spun cum vor arăta meseriile viitorului și este fascinant... Îmi și vine greu să pronunț sau încă nu am acceptat să spun că unele meserii, cum ar fi cea de șofer, s-ar putea să nu mai existe peste „x” ani. (...) La un moment dat, este posibil ca această meserie să nu mai existe. Și atunci ce fac? Dacă eu sunt la început de carieră și mă gândesc că mai am 35 de ani în care să fac jobul acesta sau mă gândesc la ce aș putea să fac, să fac altceva, sau aștept să apară robotul să mă înlocuiască și după văd ce fac”, a spus Dorin Boabeș.

Acesta are o experiență în management-ul mai multor echipe de dimensiuni foarte variate, de la câțiva oameni până la echipe compuse din mii de membri. Este pasionat de comunicare eficientă și leadership pozitiv, fiind un adept înfocat al ideii că orice viziune ar trebui dezvoltată pe crearea de valoare prin și pentru oameni.

Dorin Boabeș are un MBA de la Universitatea Warwick din UK, este trainer certificat și consultant pe modelele LifeStyle Inventory (LSI&GSI) ale Human Synergistics și are o certificare de Senior Practitioner Coach de la Neuromindfulness Institute.

Mihai Morar, de la „Răi da' buni", la „Fain și Simplu". De ce a renunțat la televiziune

Mihai Morar a spus de ce a renunțat la televiziune. „Eu m-am schimbat în 13 ani, m-am lăsat dus de unele valuri, rele, bune, până când mi-am dat seama ce-mi doresc să fac cu adevărat și nu e că nu mi-a plăcut televiziunea. Am avut momente când îmi era organic rău la televiziune, nu din cauza invitaților, pentru că eu pot să vorbesc cu absolut oricine și am de învățat de la oricine, ci pentru că nu mai era ceva ce simțeam eu. Nu simțeam valul interior. Televiziunea nu mai era despre mine, era despre un post de televiziune, era despre rating. Și aici nu dau vina pe nimeni, pe politica postului sau goana după audiențe. Dau vina exclusiv pe mine! Adică dacă ți se întâmplă ceva rău și tu te simți rău, înainte să dai vina pe oamenii din jurul tău, caută să vezi cum ești tu", a declarat Mihai Morar în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„Apropo de valul care m-a făcut să renunț la televiziune, a fost valul pandemic, valul I al pandemiei. A fost o întâmplare atât de frumoasă, a trebui să luăm o pauză câteva săptămâni și mi-am dat seama când am plecat, când am ieșit după ultima emisiune, pentru că nu mai puteai să faci interviuri cu invitați în direct, era perioada aia cu lockdown total, iar pe zoom eu nu am nicio plăcere să fac. Deși am foarte multă treabă, sunt omul care a făcut cele mai puține întâlniri pe zoom, pentru că nu simt nicio plăcere. În seara în care am ieșit din studioul de televiziune am avut un sentiment de eliberare și intuiția mea, că eu am o parte feminină foarte dezvoltată, ceea ce nu-i nasol pentru un bărbat. Energia mea feminină mi-a spus că nu o să mă mai întorc niciodată în platoul acela. După trei săptămâni, îmi dădeam seama că nu-mi lipsește și la un moment dat m-am panicat. Zic: Bă, cum să nu-ți lipsească ceva ce ai făcut 13 ani, seară de seară?! A fost un sentiment de eliberare! Ăla a fost valul interior care m-a făcut să-mi dau seama că nu am pierdut absolut nimic. Aș fi ipocrit să spun că fac treaba asta pentru că iubesc eu meseria asta, eu în televiziune nu mai aveam feedback", a mai spus el.