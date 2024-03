Mărturii cutremurătoare de la atacul armat din Rusia. Oamenii erau practic blocați printre împușcături și cocktail-uri Molotov. "Ușile erau închise peste tot" - Video

Atacul armat din Rusia a îngrozit o lume întreagă. Persoane înarmate au dat buzna în foaierul unei săli de concert din apropierea Moscovei și au deschis focul asupra persoanelor aflate acolo la un concert. După aceasta, a avut loc o explozie și a izbucnit un incendiu. Până în prezent, până la 3 mii de metri pătrați din clădire au fost cuprinse de incendii. Potrivit presei din Rusia, ar exista cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți. Numărul victimelor nu a fost încă raportat oficial.

Între timp, au apărut primele mărturii de la fața locului. Printre martorii oculari din sală era un bărbat pe nume Vitalii. Acesta a povestit pentru BBC Rusia ce s-a întâmplat acolo.

"Am auzit împușcături, la început nu am știut ce se întâmplă, apoi am văzut teroriști trăgând în oameni. Au aruncat mai multe cocktail-uri Molotov și totul a luat foc. Am fost conduși la ieșire. Ușa de la ieșire era încuiată, apoi am intrat în subsol și am așteptat ajutor acolo", a spus acesta.

ЦОС ФСБ: во время теракта в Крокус Сити Холле по предварительным данным погибли 40 человек, более 100 пострадали. pic.twitter.com/W8Lgq5FCdV — Рустем Адагамов (@adagamov) March 22, 2024

În clădire ar fi fost și mulți copii

Un alt martor ocular, care nu și-a dat numele, a spus că în clădire erau mai mulți părinți care veniseră la un concurs de dans cu copiii lor.

"La concurs au fost copii și adolescenți. Oamenii au venit în fugă și au spus că au fost împușcături. A fost panică acolo, copiii au fugit în hainele lor de bal", a spus acesta.

Unii au crezut inițial că sunt artificii

Un alt martor de la fața locului este fotograful Dave Primov. Iată povestea lui:



"Eram pe balcon, la etaj. Mai erau 10 minute până la începerea concertului, multă lume se adunase deja, 70% din sală era adunată. La un moment dat am auzit, după cum mi s-a părut mie, sunete de artificii. Și prietenul meu, care a fost cu mine la concert, spune și el: "Focuri de artificii, sau ce?" Și după aceea am văzut oameni mergând pe partea de jos a sălii, mai aproape de scenă, în mulțime, ca un tren. Nu am înțeles ce este.

După aceasta, sunetele artificiilor au devenit și mai puternice și mai apropiate, o panică uriașă a început în sală, oamenii au început să se împrăștie în direcții diferite, dar s-au ciocnit între ei, nu a existat nicio evacuare. Apoi a început schimbul de focuri în sala de concert, mai jos, în partea stângă a scenei, am văzut o linie de foc care se îndrepta spre oameni. Toți au început să se întindă pe podea, am început să ne culcăm unul peste altul pe culoar, am început să coordonăm mulțimea pentru a merge înainte. În același timp, am înțeles că pot intra de pe orice ușă cu mitraliere și am încercat să trecem la cea mai apropiată ieșire de la etaj. Încet, târându-ne, înainte, în sus, ne-am târât afară din sală. Și au început să iasă.

"Ușile erau închise peste tot"

Sunetele focuri de armă încă se auzeau; era complet nesigur să alergi acolo. Am fugit spre partea tehnică a clădirii, spre balcoane. Și pur și simplu dădeau peste uși închise, oamenii intrau în panică, unii plângeau, unii își sunau rudele, unii așteptau un lift care nu funcționa. Ne-am trezit într-o cameră mare întunecată. Când am ieșit, focul începuse deja - simțeam miros de fum și ars.

În total, ne-a luat 20-25 de minute să ieșim. Incendiul a început în primele 15 minute de la atac. Până la urmă, am găsit un fel de scară tehnică, a trebuit să spargem ușa, pentru că ușile erau închise peste tot. Pe stradă toată lumea a început să fugă în direcții diferite și deja în acel moment am văzut nori uriași de fum. Trecând pe lângă partea din față a clădirii, am văzut oameni alergând și bătând la ferestre, neștiind cum să iasă, pentru că toate celelalte uși erau închise".

Cât despre atacatori acesta a spus: "Cu siguranță a fost un grup de oameni, au fost multe rafale de mitralieră. Purtau fie haine maro, fie veste maro. Eram pe balcon, iar trăgătorii erau lângă scenă - destul de departe de noi. Și au fost exact explozii de mitralieră prin mulțimea de oameni - au mers de la intrare în sală de-a lungul tarabelor către scenă, împingând oamenii în centrul sălii".

