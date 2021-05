Mamă ucisă în fața bebelușului, în Grecia. Un suspect a fost prins la granița cu Bulgaria

Foto ilustrativ jaf / Image by TheDigitalWay from Pixabay

Poliția a arestat un suspect în legătură cu asasinarea tinerei britanice Caroline Crouch, în vârstă de 20 de ani. Ea a fost bătută și strangulată de trei tâlhari, în casa în care locuia alături de soțul ei, Babis Anagnostopoulos, în suburbia Glyka Nera din Atena.

Potrivit Mirror, un bărbat din Georgia a fost arestat la granița cu Bulgaria. El a încercat să treacă cu mașina frontiera, folosind un pașaport fals, iar autoritățile au făcut legătură între el și jaful în care Caroline a fost ucisă. Bărbatul a fost încătușat și dus la o secție locală de poliție.

Analiza ADN ar arăta implicarea lui și în ceea ce privește asasinarea tinerei mame. Totuși, anchetatorii au o listă de 30 de suspecţi în prezent.

„Am încetat să mai aud vocea soției mele”

Caroline Crouch a fost ucisă în timpul unei spargeri la o locuință. După ce l-au legat pe soțul tinerei, tâlharii au ținut o armă la capul fiicei lor în vârstă de 11 luni, cu scopul de a o face pe mamă să recunoască unde țin banii.

„Le-am spus unde ascunsesem banii pentru ca chinul să se termine repede. Am auzit-o pe soția mea țipând în permanență după ajutor, legată de pat. Am țipat amândoi să nu ne rănească. Bebelușul plângea, soția mea plângea în timp ce ei căutau în casă bani și bijuterii. Deodată au părăsit camera și apoi am încetat să mai aud vocea soției mele.”, a povestit soțul tinerei, Babis Anagnostopoulos, potrivit Greek Reporter.

După crimă, cei trei a plecat cu 15.000 de euro în numerar și mai multe obiecte de valoare. De asemenea, au ucis câinele familiei pentru ca acesta să nu latre și să nu fie prinși de vecini. Anagnostopoulos a reușit să se dezlege câteva ore mai târziu și a sunat poliția.

Recompensă de 300.000 de euro pentru capturarea celor trei ucigași

Amintim că ministrul pentru ordine publică, Michalis Chrisochoidis, a anunțat o recompensă de 300.000 de euro pentru orice informații care ar putea duce la capturarea celor trei ucigași.

„Rareori se întâlnește o astfel de barbarie în Grecia, în societatea greacă, chiar și în rândul infractorilor.”, a spus el. ”Am văzut alte câteva crime urâte de-a lungul anilor. Dar asta a fost extrem de brutală și violentă.” a completa Chrisochoidis.