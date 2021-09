Majorare salariu minim. Ciolacu: Guvernul de circari nu are nicio scuză să refuze soluţia PSD

"Alături de pensionari, angajații din privat plătiți cu salariul minim reprezintă cea mai vulnerabilă categorie socială în fața creșterilor prețurilor la energie, alimente și medicamente. Majorarea salariului minim de la 2.300 la 2.500 de lei și ridicarea plafoanelor de deduceri scutite de impozit reprezintă cea mai rapidă soluție pentru milioane de români, fără a afecta bugetul de stat. 66% dintre antreprenori susțin măsura!

Guvernul de circari nu are nicio scuză să refuze această soluție a PSD", transmite Marcel Ciolacu.

Năsui: În loc să crească salariul minim, Guvernul ar trebui să nu impoziteze primii 200 de lei din salariu

Guvernul ar trebui să anuleze impozitarea pentru primii 200 de lei din salarii, în loc să majoreze salariul minim brut, a menţionat miercuri ministrul demisionar al Economiei, Antreprenoriatului şi Comerţului, Claudiu Năsui, pe Facebook.



"Dacă un guvern chiar vrea să ajute românii să iasă din sărăcie, nu ar mai creşte salariul minim brut. Ar reduce povara fiscală pe muncă. De exemplu, ar face primii 200 de lei neimpozitabili. Creşterea salariului net ar fi aceeaşi doar că nu ar mai creşte toate cheltuielile statului. Soluţia liberală pentru a creşte salariile este reducere impozitării muncii", a precizat Claudiu Năsui.



Ministrul demisionar al Economiei a susţinut că majorarea salariului minim este o armă a statului pentru a lua mai mulţi bani de la companiile private.



"Politicienii vor creşterea salariului minim brut pentru a ne lua mai mulţi bani din buzunar şi a-şi creşte propriile venituri.

Creşterea salariului minim brut este o armă a statului pentru a lua mai mulţi bani din privat. Salariul minim care contează este salariul minim net. Acela care ajunge să fie mic pentru că statul îţi ia jumătate din el", a notat Claudiu Năsui.



Ministrul demisionar al Economiei a subliniat că majorarea salariului minim înseamnă creşterea automată a salariilor tuturor bugetarilor.



"Creşterea salariului minim brut înseamnă automat creşterea tuturor salariilor bugetarilor. De ce? Pentru că toate salariile la stat sunt multiplii de salariu minim. De exemplu, premierul are de 11,5 ori salariul minim. Dacă creşte salariul minim brut cu 100 de lei, automat va creşte salariul premierului cu 1.150 de lei pe lună. Şi nu doar al lui, al tuturor bugetarilor", a afirmat Claudiu Năsui.



Acesta a apreciat că majorarea salariului minim va avea ca efect şi creşterea pensiilor speciale.



"E chiar mai tare. Creşterea salariului minim brut înseamnă şi creşterea pensiilor speciale. Pentru că mai toate pensiile speciale sunt bazate pe nivelul salariilor în sectorul din care provin, care la rândul lor sunt bazate pe salariul minim brut", a declarat Claudiu Năsui.



Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), care reuneşte majoritatea IMM-urilor din România, a publicat luni un sondaj intern realizat între 26 august şi 3 septembrie, şi la care doar 25% din cei 1.108 antreprenori respondenţi au precizat că susţin propunerea ministrului Economiei privind anularea impozitelor pentru salariul minim.



Preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, să aplicarea de către Guvern a acestei propuneri ar arunca în aer bugetul ţării.



"Impozitarea zero (a salariului minim, n.r.) nu e posibilă. Impozitarea zero înseamnă că primii 2.300 de lei nu sunt impozitaţi deloc, adică nu ai nici impozitare 10%, CAS, nici CASS, deci niciun fel de taxe pe acei bani. Ori acest lucru nu e posibil. Dacă facem un calcul, la 2.300 de lei, nivelul impozitelor ajunge undeva la 900 de lei, cu aproximativ 1390 de lei în mână. Ori dacă înmulţim 900 de lei cu 5-6 milioane de salariaţi din România, ori 12 luni, ajungem la un nivel de aproximativ 63 de miliarde de lei, bani pe care statul nu-i mai ia în acel moment. 63 de miliarde de lei reprezintă cumulat bugetul Educaţiei, bugetul Sănătăţii şi un minister mai mic, toate la un loc. Arunci în aer ţara, ducă cum spuneam noi plastic nu mai ai bani să porneşti motorul ambulanţei, nu să te mai duci la bolnav şi să mai ai grijă de ei, să le dai medicamente. Nu ar mai exista bani de nimic. Nu poţi să faci acest lucru şi nicio ţară din lume nu are acest sistem", a declarat marţi preşedintele CNIPMMR, citat de Agerpres.