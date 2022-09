Lukaşenko se crede amuzant. S-a filmat tăind buşteni pentru a ajuta Europa care 'moare de frig' - Video

Această ironie intervine într-un moment în care ţările europene, confruntate cu o explozie a preţului la gaze şi electricitate din cauza conflictului în Ucraina, se aşteaptă la penurii şi cer locuitorilor lor 'sobrietate' energetică.

În această înregistrare video, difuzată de televiziune naţională, Lukaşenko poate fi văzut înarmat cu un topor în faţa unui morman de buşteni proaspăt tăiaţi. 'Nu vom lăsa Europa să moară de frig', afirmă liderul belarus râzând.

'Îi vom ajuta pe fraţii noştri. Poate că şi ei ne vor ajuta într-o zi la fel', adaugă el, înainte de a despica un buştean cu o lovitură puternică de topor.

'Europa nu poate să facă mofturi în acest moment. Brad sau mesteacăn, important e să le fie cald', a continuat Lukaşenko.

VIDEO

#Belarus Lukashenka is trying to flirt with the West. In this video, he says while chopping wood: "We'll help Europe not to freeze. Let's help our brothers. Maybe they will help us."



Don't get fooled. He is a dictator who killed and tortured citizens and is complicit in the war pic.twitter.com/NfkBlU12BS