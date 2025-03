Lovitură în Sectorul 2: Dispar Poliția Locală, ADP și Direcția Buget Local

Poliţia Locală, Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 vor fi desfiinţate ca entităţi distincte şi vor fi preluate integral în cadrul Primăriei Sectorului 2. Un proiect de hotărâre a fost pus joi în consultare publică.



Primarul Rareş Hopincă a precizat într-un comunicat transmis Agerpres că această reformă a administraţiei Sectorului 2 va aduce o economie de aproximativ 30 de milioane de lei pe an, bani care vor fi redirecţionaţi către proiecte esenţiale, precum construirea de parcări, parcuri şi spaţii verzi, şcoli, grădiniţe sau creşe.



"După patru luni de analiză amănunţită a instituţiei pe care o conduc, am ajuns la o concluzie dură: administraţia Sectorului 2 nu funcţionează aşa cum îşi doresc cetăţenii. De ani de zile, aceasta a fost blocată de inerţie, indiferenţă şi lipsă de asumare, iar consecinţele sunt evidente - lipsa acută a parcărilor, neglijarea spaţiilor verzi, problemele de siguranţă publică şi o birocraţie sufocantă. Este timpul să schimbăm fundamental modul în care funcţionează administraţia locală. Am decis să intervenim ferm printr-o reorganizare profundă, pentru că doar printr-o administraţie eficientă putem face ca Sectorul 2 să evolueze, la fel cum s-a întâmplat în Sectoarele 3, 4 sau 6. Numărul total de posturi de execuţie va scădea cu peste 20%, iar numărul de posturi de conducere va scădea cu peste 50%", a punctat primarul Rareş Hopincă.



Potrivit lui, până în prezent, activitatea Poliţiei Locale nu a fost la nivelul aşteptărilor.



"Poliţiştii locali trebuie să fie prezenţi acolo unde este nevoie de ei, să asigure siguranţa pe străzi, în şcoli, în pieţe şi în spaţiile publice. Vom reforma complet această structură pentru ca Poliţia Locală să fie un partener real al cetăţenilor, nu o instituţie ineficientă. Reducem drastic numărul de posturi de conducere şi eliminăm personalul suport. Nu vor mai exista poliţişti locali la birouri, ci doar în stradă", a arătat Hopincă.

Rareş Hopincă: ADP - "un obstacol în calea dezvoltării sectorului"





Rareş Hopincă a precizat că autoritatea locală preia şi restructurează ADP pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor şi că această instituţie a fost, ani la rând, "un obstacol în calea dezvoltării sectorului".



"Problemele legate de întreţinerea spaţiilor publice, curăţenie, iluminat stradal şi infrastructura urbană au fost ignorate. Luăm ADP în subordinea Primăriei pentru a pune ordine în activitate şi pentru a susţine dezvoltarea sectorului", a punctat el.



Potrivit acestuia, autoritatea locală va reduce birocraţia şi elimina posturile de conducere inutile, va prelua Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2, edilul subliniind că administraţia trebuie să funcţioneze în slujba cetăţeanului, nu să fie "un mecanism greoi", care consumă resurse, fără să producă rezultate.



"Vom reduce numărul angajaţilor ale căror activităţi nu generează plus-valoare şi vom păstra doar pe cei care contribuie în mod real. De asemenea, vom elimina suprapunerile de atribuţii", a mai spus Hopincă.



Primarul Sectorului 2 a subliniat că vor fi preluaţi toţi muncitorii, şoferii, personalul contractual sau funcţionarii care muncesc efectiv, în fiecare domeniu de activitate, şi că restructurarea va viza personalul din birouri, serviciile suport şi posturile de conducere. Hopincă a mai spus că va continua procesul de analiză şi restructurare în cazul celorlalte instituţii aflate în subordinea autorităţii locale.

