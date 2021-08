LOVE.ENTER.REFRESH, teatru în decor de nuntă și interacțiune cu spectatorii, la Teatrul Godot

LOVE.ENTER.REFRESH are premiera vineri, 20 august, de la orele 20.30, la Teatrul Godot. Textul acestei piese a fost distins cu Premiul de Dramaturgie al Revistei Yorick, 2013 (sub titlul „S-a furat mireasa”). Spectacolul-eveniment este o producție semnată de Teatrul Apropo și Obor Productions, în cadrul proiectului „Dragostea și alte ritualuri”, și are loc în grădina Palatului Bragadiru (Teatrul Godot).

Ineditul realizării, în contextul proiectului „Dragostea și alte ritualuri”, îl reprezintă faptul că spectacolul a fost gândit în termenii a trei reprezentații, în trei spații complet diferite (outdoor – în grădina Palatului Bragadiru și la Teatrul de Vară din Parcul Național, și indoor – în sala Teatrului Apropo din cartierul Pipera), fiecare dintre spații implicând câte un alt tip de interacțiune cu spectatorii.

În cadrul celor 3 evenimente vor exista, așadar, moduri diferite de a valorifica relația directă cu publicul: prin realizarea unui cadru realist – set-up de nuntă (surprize diferite îi așteaptă pe spectatori la Palatul Bragadiru și la Teatrul de Vară) și prin (re)lansarea volumului de teatru „Căsuța din ceață translucidă” care conține textul spectacolului și va fi oferit în dar publicului, cu autograful autorului, la reprezentația de la Teatrul Apropo.

Din distribuția spectacolului LOVE.ENTER.REFRESH fac parte: Andreea Șovan / Ana Covalciuc, Gabi Costin, Cosmin Teodor Pană, Mihaela Alexandru. Textul și regia aparțin lui Radu Popescu. Scenografie și video design-ul sunt semnate de Ileana Zirra și Mădălina Sandu, iar muzica de Alexandru Suciu. Biletele pentru premiera LOVE.ENTER.REFRESH din 20 august, ora 20.30, de la Palatul Bragadiru se găsesc pe site-ul Teatrului Godot.