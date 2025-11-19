€ 5.0889
Legătura dintre gustul sărat și maturitate, dezvăluită de Mihaela Bilic
Data publicării: 10:36 19 Noi 2025

Legătura dintre gustul sărat și maturitate, dezvăluită de Mihaela Bilic
Autor: Doinița Manic

alimente sarate Foto: Pixabay
 

Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvăluit care este legătura dintre maturizare și gustul sărat.

Nutriționistul Mihaela Bilic explică, într-o analiză savuroasă, de ce trecerea de la preferința înnăscută pentru dulce la aprecierea gustului sărat marchează, de fapt, un pas spre maturizare. Dacă dulcele ne leagă de siguranța copilăriei și de nevoia de confort afectiv, gustul sărat este dobândit treptat, pe măsură ce ne deschidem către experiențe noi și ne construim propria identitate. Simțurile se educă, spune Bilic, iar gusturile „mai puțin facile” sunt semnul că am crescut.

Mihaela Bilic: Te-ai maturizat când preferi gustul sărat! 

"Te-ai maturizat când preferi gustul sărat!  Ne naștem cu o preferință pentru gustul dulce. Trăim 9 luni în burta mamei, unde e cald și bine, hrăniți cu lichid amniotic dulceag. Vine apoi momentul alăptatului, când tot lapte dulce bem, tot cald și bine ne e.

Relația dulce = bun se dezvoltă automat, iar preferința pentru gustul dulce trădează nevoia de siguranță, de confort, de iubire, de paradisul pierdut al copilăriei în care nu aveam nici griji, nici probleme. Gustul dulce denotă o foame afectivă, o căutare instinctivă a unei stări de bine ce ține mai mult de suflet decât de corp. Dulcele hrănește o inimă flămândă, fie ca o recunoaștem sau nu, fie că o conștientizăm sau nu.

"Preferința pentru gustul sărat se învață"

Preferința pentru gustul sărat dimpotrivă, se dobânește, se învață! Deși suntem omnivori (putem mânca orice) e dificil să ne construim o alimentație diversificată pentru că asta presupune să ne învingem neofobia (teama de tot ce e nou). Așa că iată-ne în fața unui impas: orice aliment dulce ne place și orice aliment nou, cu gust diferit de dulce, ne sperie.

A învăța să accepți si să iubești alimentele mai puțin facile, mai puțin seducatoare, mai puțin dulci presupune curajul de a încerca, de a experimenta. Descoperirea de gusturi noi, familiarizarea si consumul unei palete largi de alimente nu se produc de la sine, ci treptat, în timp, atunci când creștem, pe măsură ce evoluăm.

Educația simțurilor începe din copilărie si ține de exemplul pe care îl primim în familie, de felul în care mănâncă părinții noștri. Vine apoi momentul separării de mamă (psihologic si emoțional), începe construcția propriei identități (inclusiv alimentare) și începe maturizarea.

Asta înseamnă gustul sărat: o nouă etapă, un alt nivel… e gustul experienței! Nu e nimic rău să avem o preferință pentru gustul dulce, înseamnă doar că nu suntem pregătiți să ne luăm zborul din cuib, înseamnă că mai avem de crescut puțin", a scris Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.

nutritie
mihaela bilic
maturitate
