La început de an școlar, Armand se laudă: Am investit masiv în școli

Edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, la fel ca mulți alți primari din țară prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar, s-a lăudat cu lucrurile pe care le-a făcut la nivelul unităților de învățământ, dar și cu programele pe care le-a pus a punct pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă părinții din cel mai bogat sector al Capitalei.

”Mă bucur că preşedintele României, Klaus Iohannis, şi ministrul educaţiei, Ligia Deca, au ales să participe la deschiderea anului şcolar la Şcoala gimnazială 162 în Sectorul 1.

Este o recunoaştere a eforturilor pe care l-am depus în ultimii ani pentru modernizarea învăţământului. Am investit masiv în extinderea şcolilor, am atras banii europeni pentru dotarea sălilor de curs şi construim noi şcoli şi licee.

Am amenajat noi terenuri de sport şi locuri de joacă, am derulat programe şcolare şi extraşcolare", a spus Clotilde Armand, care a participat, alături de preşedintele Klaus Iohannis şi ministrul Educaţiei, Ligia Deca, la festivitatea de deschidere a anului şcolar, organizată la Şcoala Gimnazială nr. 162, scrie Agerpres.

Programe after school pentru elevii din Sectorul 1

Edilul a menţionat programele de after school derulate în Sectorul 1.

”În Sectorul 1, părinţii pot să se ducă la muncă, de dimineaţă la 8,00 până seara la 5,00, pentru că avem programe after school, avem programe un timpul vacanţelor, şcoală de vară, care sunt gratuite. Părinţii pot să se ducă liniştiţi la serviciu, la birou şi copiii au activităţi de dimineaţă până seara”, a mai susţinut primarul Sectorului 1.



De asemenea, Clotilde Armand a ținut să le transmită elevilor că trebuie să înveţe şi să nu copieze.



”Am o rugăminte faţă de elevii noştri: vă rog mult să o învăţaţi şi să nu copiaţi. Vrem ca voi să deveniţi nişte cetăţeni model. Este foarte important şi acum să fiţi nişte elevi buni care nu copiază. Vă doresc tuturor un an bun, fructuos”, a mai spus primarul Sectorului 1.

