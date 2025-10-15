€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:26 15 Oct 2025 | Data publicării: 13:46 15 Oct 2025

Istoria se repetă la Târgu Jiu: Odinioară închis Ceaușescu, acum e „captiv” sistemul informatic
Autor: Anca Murgoci

ceausescu2_41798000 FOTO: Agerpres
 

La aproape opt decenii de când Nicolae Ceaușescu era deținut între zidurile Penitenciarului Târgu Jiu, instituția revine în atenția publică dintr-un alt motiv: o anchetă privind un incident cibernetic.

Cu privire la vehicularea, în spațiul public, a unor informații privind o presupusă breșă de securitate, Administrația Națională a Penitenciarelor face următoarele precizări:

„În urma semnalării unui posibil incident informatic în cadrul Penitenciarul Tg Jiu, au fost dispuse și efectuate multiple verificări,  din perspectivă tehnică, pentru izolarea și remedierea situației semnalate, prin grija direcției de specialitate, ținând cont de faptul că baza de date internă a sistemului penitenciar românesc este una la nivel național. 


Totodată, au fost întreprinse verificări ample și de către Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea identificării împrejurărilor care au condus la producerea acestui incident și a persoanelor care se fac responsabile de acesta. Concomitent, a fost dispusă sesizarea  tuturor instituțiilor abilitate în vederea cercetării incidentului și a dispunerii măsurilor în consecință (IPJ Gorj, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică), precum și notificarea, pentru sprijin în colectarea și analiza datelor, a firmei dezvoltatoare a aplicației informatice în cauză.


Demersul instituțional a implicat multiple verificări, instituția penitenciară luând imediat măsurile necesare de izolare a incidentului și de remediere a situației.


Precizăm că incidentul informatic în cauză nu reprezintă o spargere a bazelor de date, ci o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date. 


Reiterăm faptul că la nivelul sistemului administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente similare și asigurăm opinia publică de faptul că, la nivel tehnic, au fost implementate toate corecțiile necesare.


De asemenea, instituția va informa publicul cu privire la concluziile anchetei și asigură opinia publică ca ANP a luat măsuri prompte și eficace, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere, în condițiile legii”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
AfterMidnight vrea să pună România pe harta Americii! Cum a luat naștere trupa de băieți
Publicat acum 4 minute
Lege nouă pentru litoral. Vor mai plăti oamenii șezlongurile? Ce se va întâmpla de acum înainte la mare în România
Publicat acum 17 minute
România, țara plină de stadioane moderne, dar fără perfomanță. Florian Petrică arată un paradox: La noi e fix pe dos
Publicat acum 27 minute
Semnal pozitiv de la Consiliul Fiscal: România ar putea înregistra o creştere economică anul acesta
Publicat acum 28 minute
Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close