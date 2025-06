Inundaţii Salina Praid. Prefectul judeţului Mureş spune că s-au găsit soluţii pentru reducerea salinităţii râului Târnava Mică

"Autorităţile judeţene sunt mobilizate şi acţionează cu responsabilitate maximă. Nu ne mulţumim cu măsuri temporare, ci urmărim soluţii eficiente şi sustenabile care să protejeze sănătatea oamenilor şi să redea încrederea comunităţilor afectate. Suntem conştienţi că vorbim despre o criză fără precedent pentru această zonă - care afectează nu doar aprovizionarea cu apă, ci şi viaţa de zi cu zi a mii de oameni. Tocmai de aceea, acţionăm ferm, etapizat şi transparent. Am cerut sprijin instituţional şi financiar la nivel naţional, am accelerat identificarea soluţiilor tehnice, iar toate deciziile luate în cadrul CJSU se bazează pe date reale, expertiză şi consultare interinstituţională. Ne asumăm acest efort până la capăt şi rămânem alături de oameni, cu transparenţă, fermitate şi respect faţă de nevoile reale ale comunităţii", a arătat prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, într-un comunicat de presă.



Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, menţionează sursa citată, pune în practică măsuri concrete pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi asigurarea accesului la apă potabilă în contextul creşterii alarmante a salinităţii în râul Târnava Mică, scrie Agerpres.



"Conştiente de gravitatea situaţiei - ce afectează viaţa oamenilor, mediul acvatic şi funcţionarea obiectivelor esenţiale de alimentare cu apă - autorităţile judeţene nu se limitează doar la acţiuni de distribuţie a apei în regim de urgenţă. Dimpotrivă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş şi-a asumat un rol activ şi coordonator în identificarea şi promovarea unor soluţii pe termen scurt, mediu şi lung. Măsuri aprobate: 1. Soluţie pe termen scurt - investiţie de urgenţă: S-a solicitat sprijin financiar din partea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru achiziţionarea unor instalaţii de osmoză inversă. Aceste sisteme moderne vor permite tratarea rapidă a apei contaminate şi eliminarea sărurilor şi a altor impurităţi. 2. Soluţie pe termen mediu - infrastructură durabilă: Se propune realizarea unei aducţiuni de apă brută din Lacul Bezid, care va alimenta mai multe staţii de tratare din zona afectată (Fântânele, Suplac, Târnăveni) şi va putea deservi, în viitor, şi alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, respectiv cele situate pe cursul râului Târnava Mică", se subliniază în comunicatul de presă.



În plus, se continuă alimentarea cu apă potabilă a populaţiei prin recipiente şi rezervoare mobile în toate localităţile afectate, ca măsură esenţială de protejare a sănătăţii publice.



"Activitatea CJSU Mureş reflectă angajamentul clar al autorităţilor de a gestiona profesionist această criză de mediu şi de a atrage resursele necesare pentru a preveni situaţii similare în viitor", mai spune preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş.

