Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români

Sunt noi informații de la Washington despre călătoriile românilor în SUA, fără viză. 

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marţi, că autorităţile de la Bucureşti lucrează cu Departamentul de Securitate Internă şi cu alte agenţii de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita reintrarea ţării noastre în Programul Visa Waiver, menţionând că s-au făcut paşi importanţi, însă nu există nicio garanţie că acest lucru se va întâmpla curând.

”Lucrăm acum cu Departamentul de Securitate Internă şi cu alte agenţii de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita această tentativă a României de a reintra în Programul Visa Waiver şi credem că s-au parcurs paşi importanţi faţă de luna mai când a venit această decizie. Evident nu există nicio garanţie că România va reintra în program cât de curând, dar credem că avem o şansă foarte bună şi un dialog foarte bun şi cu Casa Albă şi cu Departamentul de Stat, pentru că ceea ce propune România în acest moment Statelor Unite este cel mai extins parteneriat privind protecţia frontierelor şi cooperare în domeniul securităţii dintre toate statele participante până acest moment în Programul Visa Waiver, adică cele 42 de state, ceea ce înseamnă că România este cu mult deasupra altor state ca standard în acest domeniu”, a afirmat Andrei Muraru, prezent la Bucureşti la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române. 

Potrivit acestuia, niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 cu excluderea României din Programul Visa Waiver

”Există evaluări şi percepţii care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuţiile pe care le-am avut în spatele uşilor închise, dar şi în spaţiul public, nu a asociat cele două evenimente - anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver”, a adăugat ambasadorul României în Statele Unite.

Andrei Muraru a precizat că, în afară de comunicatul emis de Departamentul pentru Securitate Internă, nu există alte explicaţii din partea americană.

"În afară de comunicatul foarte scurt pe care l-a emis Departamentul pentru Securitate Internă la începutul lunii mai, nu există alte explicaţii, nici legate de imigraţia ilegală, pentru că România a avut întotdeauna tradiţional o cifră foarte scăzută", a menţionat ambasadorul.

În 2 mai, Administraţia preşedintelui american, Donald Trump, a anunţat că retrage România din Programul Visa Waiver care permite călătoriile fără viză în Statele Unite. 

