Incendiu la unul dintre cele mai cunoscute restaurante din județul Argeș. Focul a fost lichidat

Unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Argeș a luat foc, iar zeci de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Este vorba despre restaurantul Ciobănașul aflat în Câmpulung Muscel, un local cunoscut nu doar câmpulungenilor ci și tuturor celor care ajungeau în zonă.

„Incendiu la acoperișul unui restaurant de pe strada Petre Zamfirescu din municipiul Câmpulung. Intervin pompieri cu 5 autospeciale pentru stingerea incendiilor, doua autoscari și un echipaj SMURD.”, a precizat ISU Argeș, conform ziarobiectiv.

În cele din urmă, incendiul a fost lichidat, înainte de a se extinde la restul complexului.

Lasconi, contre cu viceprimarul care a demisionat: De ce faceți aluzii la cultura mea? / Nu fiți mitocan! / Doamna primar, ar fi cazul să vă potoliți

Miercuri, 31 august 2022, Nicolae Zaharia, viceprimarul Municipiului Câmpulung, a demisionat din funcție. Lunile trecute, Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, l-a lăsat pe acesta fără atribuții.

În ședința consiliului local care a avut loc astăzi, între cei doi au avut loc mai multe contre, după ce primarul Elena Lasconi a făcut mai multe aluzii la cultura generală a viceprimarului Zaharia, care, de altfel, este profesor de istorie și director al Liceului Teoretic Dan Barbilian. După ce acesta i-a recomandat Elenei Lasconi să mai „meargă la bibliotecă“, primarul municipiului Câmpulung l-a acuzat pe Nicolae Zaharia că este „mitocan“ și i-a vorbit la pertu.

Redăm mai jos dialogul dintre cei doi:

„Eu am scris în calitate de primar. Dreptul constituțional la apărare este mai presus decât orice altă lege, iar prefectul, pentru cultura dumneavoastră generală, prin apărătorul lor, a invocat o ordonanță care face referire la procesul de achiziție și nu de reprezentare“, a spus primarul Elena Lasconi.

„Eu am înțeles aluzia la cultura mea generală, am înțeles și dispoziția pe care ați dat-o privind biblioteca. Să știți că eu am fost pe la biblioteci și e bine să mergeți și dumneavoastră, nu este niciun fel de problemă“, a spus Nicolae Zaharia.

„Stai puțin, te rog frumos! Nu fii mitocan!“, a replicat Elena Lasconi (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News