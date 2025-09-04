În perioada 10 – 21 septembrie, sunteți invitați la cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!

Ca în fiecare început de toamnă, în preajma sărbătorii Înălțarea Sfintei Cruci, cunoscută în popor și ca Ziua Crucii, Muzeul Național al Țăranului Român întâmpină vizitatorii cu expoziții noi, târg de icoane, ateliere, dezbateri și proiecții de film.

Vă așteptăm, în perioada 10 – 21 septembrie, la cea de a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!

PROGRAM

Miercuri, 10 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.30 – Kina and Yuk, Documentar, Franța, Italia, 2023, Regia: Guillaume Maidatchevsky, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Sorry, Baby, Dramă, SUA, Spania, Franța, 2025, Regia: Eva Victor, la Cinema Muzeul Țăranului

Joi, 11 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.00 – Christy, Dramă, Irlanda, Marea Britanie, 2024, Regia: Brendan Canty, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Vineri, 12 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 14.00 – 17.00 – Atelier de modelat terracotta, cu Andreiana Ramona Stanca

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.00, proiectul MIGRAȚIE ȘI PATRIMONIU prezintă conferința Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora și patrimoniul personal, la Sala Media (proiect co-finanțat de AFCN)

Orele 18.30 – Etiologia unei crime, Thriller, România, 2025, Regia: Marius Th. Barna, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – The long walk, Thriller, SUA, 2025, Regia: Francis Lawrence, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Sâmbătă, 13 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de incrustat în lemn, cu Vasile Moldoveanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 18.00 – finisajul expoziției Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 13.00 – ZOOM-IN Patrimoniu, mini-talk despre inițiative la firul ierbii din România, la Sala Media

Orele 15.30 – Balcani cu frații Manakia, Atelier de explorare fotografică, la Arhiva de imagine

Orele 18.00 – Ultima transhumanță, Documentar, România, 2023, Regia: Dragoș Lumpan. Sesiune de Q&A cu Dragoș Lumpan, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – Portret/Atelier Ioana și Dumitru Mischiu, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Video: crochiu etnografic de Lila Passima. premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 21.00 – One of those days when Hemme dies/Una din zilele în care Hemme moare, Ficțiune, dramă, Turcia, 2024, Regia: Murat Fıratoğlu, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Duminică, 14 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de pictură pe sticlă, cu Radu Dincă

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 19.00 – Balkan Obsolescence – Eveniment imersiv by Plastic Art Performance Collective, la Sala Media

Orele 16.30 – Happy Box, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Regia: Irina Malcea Cândea, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 17.15 – Pământul de care aparținem , Documentar, România-Italia, 2023, Regia: Elena Rebeca Carini, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 19.00 – Too close / Apropierea, Documentar, România-Ungaria, 2022, Regia: Botond Püsök, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.30 – 78 days / 78 de zile, Ficțiune, dramă, Serbia, 2024, Regia: Emilija Gašić. Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Luni, 15 septembrie

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 18:00 – Kyuka – Before Summer's End / Kyuka la finalul verii, Ficțiune, dramă, Grecia, Macedonia de Nord, 2024, Regia: Kostas Charamountanis, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20:00 – Alice on & off, Documentar, România, 2024, Regia: Isabela Tent. Sesiune Q&A cu Isabela Tent, la Cinema Muzeul Țăranului

Marți, 16 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 18.00 – Tata, Documentar, România, Germania, Țările de Jos, Regia: Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Rusalka, Dramă, România, 2024, Regia: Claudiu Mitcu, Q&A cu echipa, la Cinema Muzeul Țăranului

Miercuri, 17 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 18.30 – vernisajul expoziției Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 17.15 – Dead to Rights, Dramă, Istorie, Război, China, Regia: Shen Ao, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Aria, Documentar dedicat vieții și carierei sopranei Maria Cebotari, Republica Moldova, 2004, Regia: Vlad Druc, intrare liberă, la Cinema Muzeul Țăranului

Joi, 18 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 18.30 – The Blue Trail, Dramă, Aventură, Fantastic, Brazilia, Mexic, Olanda, Chile, 2025, Regia: Gabriel Mascaro, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – Radu, ești OK?, Documentar, România, 2025, Regia: Lucian Șuhan, Radu Restivan, la Cinema Muzeul Țăranului

Vineri, 19 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 19.30 – Gala de deschidere BIFF: Dinți de lapte, Dramă, România, 2025, Regia: Mihai Mincan, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 22.15 – Noaptea albă a filmului românesc, la Cinema Muzeul Țăranului

Sâmbătă, 20 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 17.00 – vernisajul expoziției Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau

Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului:





A Light That Never Goes Out, Regia: Lauri-Matti Parppei

La Misteriosa Mirada Del Flamenco, Regia: Diego Cespedes

Panorama: Magicianul, Regia: Bogdan Mureșanu





Duminică, 21 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau

Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 18.30 – BIFF: Presidents Cake, Regia: Hasan Hadi, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – BIFF: Panorama, la Cinema Muzeul Țăranului:





Magicianul, Regia: Bogdan Mureșanu



Europolis, Regia: Konstandin Bonev





