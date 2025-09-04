În perioada 10 – 21 septembrie, sunteți invitați la cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!

Ca în fiecare început de toamnă, în preajma sărbătorii Înălțarea Sfintei Cruci, cunoscută în popor și ca Ziua Crucii, Muzeul Național al Țăranului Român întâmpină vizitatorii cu expoziții noi, târg de icoane, ateliere, dezbateri și proiecții de film.
Vă așteptăm, în perioada 10 – 21 septembrie, la cea de a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului!
PROGRAM
Miercuri, 10 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC
Orele 18.30 – Kina and Yuk, Documentar, Franța, Italia, 2023, Regia: Guillaume Maidatchevsky, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.00 – Sorry, Baby, Dramă, SUA, Spania, Franța, 2025, Regia: Eva Victor, la Cinema Muzeul Țăranului
Joi, 11 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC
Orele 18.00 – Christy, Dramă, Irlanda, Marea Britanie, 2024, Regia: Brendan Canty, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Vineri, 12 septembrie
Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară
Orele 14.00 – 17.00 – Atelier de modelat terracotta, cu Andreiana Ramona Stanca
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC
Orele 18.00, proiectul MIGRAȚIE ȘI PATRIMONIU prezintă conferința Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora și patrimoniul personal, la Sala Media (proiect co-finanțat de AFCN)
Orele 18.30 – Etiologia unei crime, Thriller, România, 2025, Regia: Marius Th. Barna, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.15 – The long walk, Thriller, SUA, 2025, Regia: Francis Lawrence, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Sâmbătă, 13 septembrie
Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară
Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de incrustat în lemn, cu Vasile Moldoveanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
Orele 18.00 – finisajul expoziției Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC
CULESE DIN BALCANI – festival antropologic
Orele 13.00 – ZOOM-IN Patrimoniu, mini-talk despre inițiative la firul ierbii din România, la Sala Media
Orele 15.30 – Balcani cu frații Manakia, Atelier de explorare fotografică, la Arhiva de imagine
Orele 18.00 – Ultima transhumanță, Documentar, România, 2023, Regia: Dragoș Lumpan. Sesiune de Q&A cu Dragoș Lumpan, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.15 – Portret/Atelier Ioana și Dumitru Mischiu, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Video: crochiu etnografic de Lila Passima. premieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 21.00 – One of those days when Hemme dies/Una din zilele în care Hemme moare, Ficțiune, dramă, Turcia, 2024, Regia: Murat Fıratoğlu, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului
Duminică, 14 septembrie
Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară
Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de pictură pe sticlă, cu Radu Dincă
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau
CULESE DIN BALCANI – festival antropologic
Orele 19.00 – Balkan Obsolescence – Eveniment imersiv by Plastic Art Performance Collective, la Sala Media
Orele 16.30 – Happy Box, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Regia: Irina Malcea Cândea, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 17.15 – Pământul de care aparținem , Documentar, România-Italia, 2023, Regia: Elena Rebeca Carini, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 19.00 – Too close / Apropierea, Documentar, România-Ungaria, 2022, Regia: Botond Püsök, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.30 – 78 days / 78 de zile, Ficțiune, dramă, Serbia, 2024, Regia: Emilija Gašić. Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului
Luni, 15 septembrie
CULESE DIN BALCANI – festival antropologic
Orele 18:00 – Kyuka – Before Summer's End / Kyuka la finalul verii, Ficțiune, dramă, Grecia, Macedonia de Nord, 2024, Regia: Kostas Charamountanis, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20:00 – Alice on & off, Documentar, România, 2024, Regia: Isabela Tent. Sesiune Q&A cu Isabela Tent, la Cinema Muzeul Țăranului
Marți, 16 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 18.00 – Tata, Documentar, România, Germania, Țările de Jos, Regia: Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.00 – Rusalka, Dramă, România, 2024, Regia: Claudiu Mitcu, Q&A cu echipa, la Cinema Muzeul Țăranului
Miercuri, 17 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 18.30 – vernisajul expoziției Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media
Orele 17.15 – Dead to Rights, Dramă, Istorie, Război, China, Regia: Shen Ao, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.00 – Aria, Documentar dedicat vieții și carierei sopranei Maria Cebotari, Republica Moldova, 2004, Regia: Vlad Druc, intrare liberă, la Cinema Muzeul Țăranului
Joi, 18 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media
Orele 18.30 – The Blue Trail, Dramă, Aventură, Fantastic, Brazilia, Mexic, Olanda, Chile, 2025, Regia: Gabriel Mascaro, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.15 – Radu, ești OK?, Documentar, România, 2025, Regia: Lucian Șuhan, Radu Restivan, la Cinema Muzeul Țăranului
Vineri, 19 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media
Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară
Orele 19.30 – Gala de deschidere BIFF: Dinți de lapte, Dramă, România, 2025, Regia: Mihai Mincan, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 22.15 – Noaptea albă a filmului românesc, la Cinema Muzeul Țăranului
Sâmbătă, 20 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media
Orele 17.00 – vernisajul expoziției Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau
Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC
Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară
Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului:
A Light That Never Goes Out, Regia: Lauri-Matti Parppei
La Misteriosa Mirada Del Flamenco, Regia: Diego Cespedes
Panorama: Magicianul, Regia: Bogdan Mureșanu
Duminică, 21 septembrie
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.
Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu
Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media
Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau
Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC
Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară
Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 18.30 – BIFF: Presidents Cake, Regia: Hasan Hadi, la Cinema Muzeul Țăranului
Orele 20.00 – BIFF: Panorama, la Cinema Muzeul Țăranului:
Magicianul, Regia: Bogdan Mureșanu
Europolis, Regia: Konstandin Bonev
