Imaginile zilei, la început de an școlar. Școala din România care a devenit virală, după ce a fost renovată - Foto

Imaginea zilei, la început de an școlar. Școala care a devenit virală, după ce a fost renovată / Foto: Facebook Școala Gimnazială Perieți Ialomița

Fotografiile cu o școală au devenit virale la început de an școlar, după ce clădirea a fost renovată.

Școala publică din Perieți, Ialomița, a ajuns virală pe internet, după ce a fost renovată pentru noul an școlar. Internauții au fost impresionați de felul în care arată clădirea și au distribuit masiv imaginile. Este și de înțeles. Deși este o școală publică, instituția poate concura de la egal la egal cu una privată. Asta pentru că a fost renovată temeinic, folosindu-se culori aprinse care te duc cu gândul la copilărie și decoruri moderne, alese cu bun gust.

Anunțul cu felul în care arată acum unitatea de învățământ a fost făcut pe 3 septembrie, cu două zile înainte de deschiderea oficială a noului an școlar, pe pagina de Facebook a școlii gimnaziale, însoțit de un mesaj și imagini.

"Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc că mai e puțin. Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar. Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi!

Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine. Mulțumesc întregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere! Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici!",au scris reprezentanții școlii.

Postarea s-a viralizat rapid, până acum având peste cinci mii de aprecieri și peste trei mii de distribuiri.

Specialist: Presiunea notelor pe care părinţii o aplică asupra copiilor dăunează foarte mult

Psihoterapeutul Cecilia Andronic are câteva sfaturi astfel încât copiii să-și intre din nou în ritm după vacanța de vară.

"În primul rând, cred că programul ar trebui menţinut pe toată perioada vacanţei. Le este greu celor mici să se trezească dintr-o dată mai devreme. De aceea, este important ca programul să fie menţinut. Totodată, este bine să implementăm acelaşi program de trezit şi culcat pe timpul verii. Este important să-i vorbim copilului despre începutul şcolii. Pe de altă parte, e nevoie şi de foarte multă blândeţe din partea părinţilor.

La fel de important este să începem să facem activități stimulative cu copilul şi să facem şi teme. Pentru cei care acum încep pentru prima dată şcoala, este bine să le vorbim despre ce implică acest început. Despre noi prieteni, colegi. Este important ca cel mic să fie informat şi să nu se trezească în faţa faptului împlinit. Până şi pentru noi, adulţii, este greu să fim puşi în faţa faptului împlinit. Ne produce un disconfort foarte mare”, a spus Cecilia Andronic, luni, la Antena 3.

„Presiunea notelor pe care părinţii o aplică asupra copiilor dăunează foarte mult. Orice presiune de a lua note mari dăunează foarte mult copiilor chiar şi pe viitor. Este important să-i activăm copilului curiozitatea de a cunoaşte lucruri. Ca părinţi, nu trebuie să ne axăm pe trebuie să iei 10. (...) În viitor, poate să ducă la tulburări de anxietate socială. Această presiune este foarte mare pentru un copil, întrucât nu putem fi cei mai buni la toate", a spus specialistul. Vezi mai mult AICI.

