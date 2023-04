Hulpoi, fost diacon, rupe tăcerea după ce a murit Iulia Marin: Dacă ar fi venit cineva să-mi spună “trebuie să-ți amputăm o mână, ca să scapi”, aș fi acceptat pe loc

Nicolae Hulpoi a fost directorul Doxologia Media (2010-2013); redactor-şef "Lumina de Duminică" (2005-2010); redactor-şef "Ziarul Lumina" (2008); din septembrie 2011 este doctor în Științele Educației cu o cercetare despre: „Discipolat şi formare experienţială la autorii filocalici. Elemente pentru un model paideic relevant pentru omul contemporan”. Acum este scriitor.

El a povestit că, în urmă cu patru ani, a trecut prin iad. Cum s-a manifestat? Aflați în rândurile de mai jos.

„Aflu că a murit Iulia Marin, o jurnalistă de numai 33 de ani, foarte apreciată. Dumnezeu să o ierte! Mi-a atras frapant atenția un fapt: îndura, de 4 ani, o suferință groaznică din spectrul psihic, dar care nu a fost circumscrisă unui diagnostic clar.

Coincidență sau nu, în urmă tot cu 4 ani, după o stranie gripă, m-a lovit și pe mine ceva care mi-a făcut viața iad, aproape 3 ani. Iar când zic “iad” nu hiperbolizez, ci o spun cu responsabilitate și “competență” de teolog! Vreo doi ani medicii mi-au mâncat banii cu nesaț, fără nici cea mai mică ameliorare. Apoi am aflat de pe internet că, de fapt, e o adevărată molimă, la nivel global, de oameni care suferă, cam de aceleași simptome, declașate cam în același interval. Nu mai detaliez, c-am făcut-o cu alte ocazii. În tot cazul, dacă ar fi venit cineva la mine, să-mi spună că “trebuie să-ți amputăm o mână sau un picior, ca să scapi”, aș fi acceptat pe loc, chiar și fără anestezie! Dacă nu aș fi fost ancorat cu parâmele iubirii de sotia și fiica mea, mi-aș fi pus capăt zilelor fără să ezit; dacă nu m-ar fi legat soția mea spunându-mi: “Poți să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, dar n-ai voie să-ți pierzi încrederea în mine: te vei face bine!”. Pentru că de moarte și de iad nu te mai temi, când deja trăiești în iad!

Cu toată deșteptăciunea și capacitatea mea de autodiagnostic, nu reușeam să-mi dau seama dacă e o suferință fizică ori psihică, atât de amestecată era treaba! Ce-mi era clar, era că totul avea legătură cu abdomenul. Și am făcut toate investigațiile imaginabile. Totul în regulă. Nu mai spun ce pre-diagnostice am avut: cancer în metastază, scleroză multiplă, boli autoimune, lyme etc. Nu s-a confirmat nimic.

La un moment dat am fost la un homeopat, care mi-a dat ceva împotriva atacurilor de panică. Eu i-am spus că nu-i vorba de așa ceva. El a insistat să-l ascult. Am luat ce mi-a dat și iadul s-a dublat. Dar s-o scurtez. Cum am scăpat? Cu postul ăsta nebunesc, doar cu apă. În toamnă, după cel de 28 de zile, am abandonat medicația care mă ajuta oarecum. După cel de 33 de zile, din postul tocmai încheiat, simptomele au fost reduse la abia perceptibil.Ce cred eu că a fost? Cel mai probabil o alterare neurologică gravă, cauzată de cine știe ce, a nervilor abdominali (probabil nervul Vagus) despre care se știe că au rol și în mecanismele depresiei, anxietății și ale dispoziției, în general. Doar că n-a fost ceva soft, ci ceva devastator, experimentând stări pentru care n-am cuvinte să le descriu, fiindcă nu semănau cu nimic trăit înainte.

Interesant e că, în timpul posturilor mai scurte cu apă (11, 5, 9 zile) ținute înaintea celor de 28 și 33, acele stări stranii s-au developat în clare, stranii, tăioase dureri abdominale. Cine știe dacă Iulia Marin a suferit de același lucru… dar eu m-am regăsit mult în stările descrise de ea, în groaza straniei suferințe care nu ceda la absolut niciun medicament. Prin mărturia mea nu vreau să dau speranțe deșarte și nu încurajez pe nimeni la nimic! Dar, în cazul meu, lucrurile au stat așa cum am spus și vindecarea a venit cum am povestit. Și, mai mult, nu am de adăugat!”, a scris Nicolae Hulpoi pe Facebook.

Atenție: dacă sunteți în depresie, nu începeți postul cu apă! Adresați-vă medicilor care vor stabili tratamentul dumneavoastră. Ce i s-a aplicat lui Nicolae Hulpoi nu înseamnă că va funcționa și la dumneavoastră, iar lucrurile se pot agrava.

VEZI ȘI: De ce moartea Iuliei Marin, jurnalista de 32 de ani, este o lecție pentru anumiți preoți - https://www.dcnews.ro/de-ce-moartea-iuliei-marin-jurnalista-de-32-de-ani-este-o-lectie-pentru-anumiti-preoti_912939.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.