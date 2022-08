Hong Kong interzice degustările la salonul dedicat gastronomiei mondiale. Vizitatorii nu au voie să își dea jos măștile din cauza restricțiilor Covid

Zeci de mii de vizitatori şi sute de expozanţi sunt aşteptaţi la acest eveniment care va dura cinci zile şi care va debuta joi la Centrul pentru convenţii şi expoziţii din Hong Kong. Însă, de această dată, nu vor exista spaţii de degustare şi toţi participanţii vor trebui să poarte permanent măşti sanitare din cauza restricţiilor actuale în materie de sănătate publică, a declarat Sophia Chong, CEO-ul interimar al organizatorului expoziţiei, Trade Development Council.

'Înţelegem că vizitatorii şi-ar fi dorit să guste din eşantioanele expuse. Sperăm să organizăm din nou acest salon după pandemie, când degustarea preparatelor va putea fi sigură şi igienică', a adăugat ea.

Decizia de marţi a fost anunţată la o zi după o altă hotărâre guvernamentală privind suporterii care vor fi prezenţi în noiembrie la 'Hong Kong Seven' - unul dintre cele mai populare evenimente dedicate rugby-ului în acest oraş -: ei vor avea voie să bea apă şi sucuri în tribune - dar nu şi să mănânce -, însă vor trebui să îşi pună din nou măştile sanitare pe feţe după fiecare înghiţitură.

Sophia Chong a spus că nu se simte îngrijorată din cauza impactului acestor măsuri asupra expoziţiei gastronomice, întrucât interdicţia privind degustările a fost aplicată şi anul trecut.

'Numărul expozanţilor de la Food Expo din acest an chiar l-a depăşit pe cel de anul trecut', a adăugat ea. Hong Kong aplică stricta politică chineză de 'zero COVID', plasându-se în cel de-al treilea an consecutiv de izolare prin măsuri stricte la frontiere şi norme dure de distanţare socială.

Adunările la care participă mai mult de patru persoane în spaţii publice sunt de asemenea interzise. În ultimele săptămâni, acest oraş a înregistrat între 3.000 şi 4.000 de cazuri de COVID-19 pe zi.

Citește și - Vacanță în Franța. Ce se întâmplă cu restricțiile COVID. Noi decizii luate de autorități

Ai de gând să pleci în vacanță în Franța? Iată ce se întâmplă, în acest moment, acolo. Autoritățile au luat noi decizii.

Franţa a renunţat începând de luni la ultimele măsuri anti-COVID impuse pasagerilor curselor aeriene internaţionale, informează dpa.



Pasagerii nu vor mai trebui să respecte regulile anterioare care prevedeau prezentarea dovezii vaccinării anti-COVID sau un test negativ de coronavirus. Călătorii din statele membre UE aveau opţiunea suplimentară de a prezenta dovada că s-au recuperat după ce au trecut prin boală, măsură care, de asemenea, nu mai este necesară la intrarea pe teritoriul Franţei, scrie Agerpres.



În cazul apariţiei unor noi variante de coronavirus periculoase, guvernul francez ar putea ordona din nou ca pasagerii să prezinte un test COVID-19 negativ înainte de a se îmbarca în zboruri către Franţa.

Și Noua Zeelandă uită de restricții. Își redeschide complet granițele

După mai bine de doi ani în care ţara a fost cu graniţele închise, Noua Zeelandă va reda din nou accesul tuturor pe teritoriul său. La începutul lunii mai, călătorii vaccinaţi din ţările scutite de viză, între care UE, SUA şi Marea Britanie, au intrat în Noua Zeelandă. Ultima parte a redeschiderii frontierei, duminică seara, înseamnă că ţara se va deschide pentru toţi cei care au nevoie de vize, inclusiv turişti, lucrători, familii şi studenţi, a declarat ministrul Turismului, Stuart Nash. Aceasta este o veste grozavă pentru industria turismului şi economie în timp ce oameni din emisfera nordică îşi fac rezervări din primăvară şi vară pentru sărbătorile de iarnă. Se va redeschide şi graniţa maritimă, ceea ce va permite navelor de croazieră să viziteze ţara, informează Agerpres. "Am primit mesaje optimiste de la operatorii de turism care sunt pregătiţi să primească vizitatori din întreaga lume", a afirmat ministrul Stuart Nash.

Reguli pentru turiști

Vizitatorilor din Noua Zeelandă li se va cere să se autotesteze pentru COVID-19 la sosire şi din nou în ziua a cincea a şederii lor, iar majoritatea trebuie să fie vaccinaţi. Ministrul Imigrării, Michael Wood, a declarat că vor fi reluate categoriile cheie de vize, inclusiv pentru studenţi. Înainte de pandemie, sectorul educaţiei internaţionale aducea câteva miliarde de dolari în ţară, a explicat Michael Wood. "Pe măsură ce primim cu căldură lumea înapoi pe ţărmurile noastre, este timpul perfect să prezentăm Noua Zeelandă lumii", a spus el. Noua Zeelandă, o ţară cu aproximativ cinci milioane de locuitori, a raportat peste 1,6 milioane de cazuri de COVID -19 şi aproximativ 1.400 de decese de la începutul pandemiei.

Înainte de pandemie, sectorul educaţiei internaţionale aducea câteva miliarde de dolari în ţară, a explicat Michael Wood. „Pe măsură ce primim cu căldură lumea înapoi pe ţărmurile noastre, este timpul perfect să prezentăm Noua Zeelandă lumii", a spus el. Noua Zeelandă, o ţară cu aproximativ cinci milioane de locuitori, a raportat peste 1,6 milioane de cazuri de COVID -19 şi aproximativ 1.400 de decese de la începutul pandemiei.

Turismul a fost una dintre cele mai afectate industrii de măsurile dure anticovid din ţară. În anul încheiat în martie 2021, contribuţia industriei la PIB a scăzut de la 5,5% la 2,9% în anul precedent. Turismul internaţional a scăzut cu 91,5% - sau 16,2 miliarde dolari neozeelandezi (10,2 miliarde dolari; 8,4 miliarde lire sterline) - la 1,5 miliarde dolari neozeelandezi, potrivit datelor oficiale. De asemenea, numărul persoanelor angajate direct în sectorul turismului a scăzut cu peste 72.000 în această perioadă. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News