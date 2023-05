Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a spus care este viziunea Uniunii Salvați România pentru sistemul de învățământ și ce ar trebui să se întâmple în educație pentru a crește calitatea predării:

„Educația este cea mai mare problemă a societății. Mama mea a fost învățătoare și cunoaște bine sistemul. Avem prieteni mulți în învățământ și știm cum era pe vremuri, în comparație cu ce e acum. Plecăm de la niște realități. Doar 6% dintre profesori au sub 30 de ani, tinerii nu mai vin în sistem. Problemele astea se agravează de la an la an.

Succesul unei națiuni ține în primul rând de educație. Ea aduce, în timp, performanță economică și civilizație. Ar trebui să fie o investiție care să nu țină cont de culoarea politică“, a spus Ionuț Moșteanu.

„De ce ni s-a promis de ani întregi că se rezolvă chestia asta, toți - toate partidele - ați trecut prin faza de guvernare la un moment dat?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Am avut 8 luni acolo ...“, a adăugat Ionuț Moșteanu.

„Ați fost. Nu spun că de ce nu ați rezolvat-o, ci spun că toți v-ați lovit de chestia asta, iar ei (n.r. profesorii) s-au lovit de promisiunea că se va rezolva și nu s-a întâmplat nimic“, a spus Răzvan Dumitrescu.

Ce a propus USR

„Da, pentru că nimeni până acum nu a făcut ce trebuia făcut, și anume să dea predictibilitate. Noi am propus o variantă de creștere a salariilor, - noi suntem la 3 și ceva din PIB pentru educație, în timp ce media europeană e la 4,7% - o creștere progresivă începând cu debutanții. E important să-i stimulăm pe cei care intră în sistem. Un profesor debutant acum are 2000 și un pic de lei. Un om cu facultate, de ce ar veni în sistem? Ca să nu mai vorbesc de posibilitatea de migrație. Asta trebuie să facem noi ca stat, iar educația nu e nici de stânga, nici de dreapta. Noi am susținut mereu creșterea salariului în educație. Nu e suficient, dar e absolut necesar. E absolut necesar ca să începem de acolo.

Când vorbești de niște sute de mii de oameni, evident că sunt și unii mai harnici și unii mai puțin, dar apoi poți să creezi procesul de evaluare, în care sunt incluși copiii, părinții, și poți să le dai mai mulți bani. Noi am propus chiar un fond de premiere la dispoziția școlii.

De exemplu, am propus ca profesorii care merg în medii defavorizate să fie plătiți suplimentar. La 30km de București sunt comune cu copii, dar unde nu sunt profesori.

Un amendament al nostru care a fost admis și sper să rămână așa până la final în dezbaterile pe educație e să poată fi plătiți profesorii la Programul Școală după Școală, chiar dacă nu sunt din școala aia. Va fi un lucru foarte bun care va echilibra situația. Copilul primește o masă, după care face temele sau face niște opționale. Când se duce acasă, copilul se joacă, stă cu părinții, se distrează etc. Ne apropiem deja de niște standarde decente!“, a spus Ionuț Moșteanu.

