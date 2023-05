Grevă în învăţământ din 22 mai. Marius Budăi: Nu putem face legea salarizării pe bucăţi, acum pentru profesori, săptămâna viitoare pentru alţii

"Cred că nu poate să acuze nimeni că nu avem capacitate de dialog şi deschidere la dialog, însă dacă aceste discuţii poate erau mai intens făcute când se scria PNRR şi noi PSD acuzam că se face totul la secret şi vor fi lucruri rele scrise acolo, iată că acum se dovedeşte că am avut dreptate. Însă în continuare am avut o discuţie cu preşedintele partidului Marcel Ciolacu. Avem cumva făcută o deschidere o deschidere şi un plan pentru dumnealor, dar nu putem face legea salarizării unitare pe bucăţi. Acum pentru profesori, săptămâna viitoare pentru altă categorie salarială.

Trebuie să o facem toată odată. Discuţiile care au fost cu noi au fost că următoarea ramură care este extrem de importantă pentru ţară este educaţia şi avem capacitatea să rezolvăm aceste probleme, dar nu peste noapte şi nu cu forţa. Mesajul este unul singur, ceea ce a spus şi preşedintele Marcel Ciolacu, că educaţia este o prioritate şi că o vom rezolva în noua lege a salarizării. Nu putem pune în legea educaţiei drepturi salariale, că nu se poate”, a afirmat Marius Budăi, întrebat miercuri la Antena 3 CNN ce le răspunde profesorilor care anunţă intrarea în grevă şi dacă nu pot fi făcute majorări salariale pentru a nu fi blocat anul şcolar.

"Când am venit la guvernare în 2022 au fost două rânduri de majorări, fie ele mici, fie ele mari. Dar s-a pus legea salarizării între paranteze şi a trebuit să vină PSD la guvernare ca să reluăm acest parcurs al legii salarizării”, a continuat ministrul Muncii.

Se pot alinia salariile profesorilor cu rata inflaţiei?

"Eu, repet, nu am fost la această discuţie. Nu ştiu ce s-a discutat şi ce s-a stabilit acolo, însă ştiu foarte clar că ceea ce am spus şi ceea am stabilit în discuţiile cu sindicatele ulterior, de câte ori noi am fost la guvernare, s-a şi întâmplat. Acum, dacă e vina noastră că alţii nu au aplicat legea salarizării, dacă e

vina noastră a PSD că alţii au scris în PNRR şi au blocat legea salarizării, asta este. Dar ne asumăm şi l-am auzit pe domnul prim-ministru, dar l-am auzit şi pe preşedintele PSD care au fost extrem de clari în a pune educaţia ca domeniu prioritar şi că acolo ne îndreptăm cu soluţiile noastre, cu ceea ce vom găsi şi vom discuta împreună. Din păcate, nu se poate peste noapte. Nu îmi cereţi să vă dau un răspuns acum, când eu am fost la discuţii. Ştiţi foarte bine că abia am aterizat de la Bruxelles”, a completat ministrul Muncii.

