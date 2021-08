Greta Thunberg revine cu noi atacuri: Moda poluează. Avem nevoie de o schimbare de sistem

"Industria modei contribuie negativ la schimbarea climatică. Nu mai menţionez impactul pe care îl asupra celor care sunt exploataţi în lume pentru ca unii să se bucure de bunuri dispensabile. Mulţi fac lucrurile să pară că merg în direcţia bună, că industria modei este mai responsabilă, mai "sustenabilă, etică, verde, neutră climatic sau dreaptă'. Se cheltuie sume exorbitante pe campanii de felul acesta. Dar să fim clari. Asta nu înseamnă nimic!

Nu poţi produce modă în masă sau să consumi sustenabil la modul în care arată lumea azi. De asta avem nevoie de o schimbare de sistem", a scris Greta Thunberg pe Twitter.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci