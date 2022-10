Giorgia Meloni promite că Italia va ”respecta regulile” europene şi va ”ajuta la schimbare"

Şefa partidului Fratelli d'Italia şi a guvernului de la Roma a dat asigurări marţi, în primul ei discurs în faţa parlamentului de la preluarea mandatului, că nu va ceda presiunilor preşedintelui rus Vladimir Putin. "A ceda la şantajul lui Putin cu energia nu ar rezolva problema, ci ar agrava-o, deschizând calea către alte pretenţii şi şantaje", a arătat ea, potrivit Agerpres.



Cu aceeaşi ocazie, Meloni a promis că guvernul pe care îl conduce va încerca să crească asistenţa financiară pentru familiile şi firmele afectate de criza energetică.



Situaţia Italiei nu permite să se piardă timpul, a apreciat premierul, în cadrul prezentării programului său pe cinci ani.



Ea va avea de făcut faţă marţi unui vot de încredere în camera inferioarã a parlamentului, iar miercuri în Senat.



Recunoscând că este "emoţionată din cauza solemnităţii momentului", Meloni i-a mulţumit pentru "sfaturile preţioase" preşedintelui Sergio Mattarella, care a desemnat-o prim-ministru în urma rezultatului obţinut de Fratelli d'Italia la alegerile din 25 septembrie.

"Este un moment fundamental pentru democraţie. Vă mulţumesc", li s-a adresat ea deputaţilor. În camera inferioară a parlamentului, Fratelli d'Italia, împreună cu Liga şi cu Forza Italia, dispune de o majoritate confortabilă. Meloni le-a mulţumit partenerilor politici din coaliţia guvernamentală de dreapta pentru rapiditatea cu care s-a reuşit obţinerea unui acord privind componenţa guvernului. A fost "una din cele mai scurte perioade din istorie" pentru Italia.



Meloni şi-a exprimat recunoştinţa şi faţă de predecesorul ei, fostul premier Mario Draghi, care a asigurat transferul fără întârziere al puterii, deşi Fratelli d'Italia a fost principala forţă de opoziţie din mandatul său.



Prima femeie prim-ministru din istoria Italiei a mulţumit şi poporului italian, "singurul suveran", recunoscând că simte pe umeri greutatea situaţiei fără precedent.



"Unora s-ar putea să nu le placă unele din propunerile noastre, dar ne vom îndeplini promisiunile", a dat asigurări Meloni.

Ţărilor care au anunţat că vor urmări cu atenţie paşii guvernului de extremă dreaptă, premierul le-a transmis că "aceia care vor să rămână vigilenţi nu respectă poporul italian".



Ea a negat totodată orice fel de simpatie sau proximitate cu fascismul

Nu am avut niciodată simpatie sau proximitate faţă de regimurile antidemocratice. Faţă de niciun regim, inclusiv cel fascist, a insistat Meloni, potrivit AFP.



"Italia face parte din Occident, leagănul libertăţii şi al democraţiei", a insistat ea, adăugând că guvernul său va pune întotdeauna pe primul plan interesul naţional şi că "nu dorim să sabotăm Uniunea Europeană, ci să o facem mai eficientă". "Italia va fi în interiorul instituţiilor europene (...) vom respecta regulile şi vom ajuta la schimbare".



Referitor la imigraţie, Meloni a amintit că, în Italia, la fel ca în orice alt stat serios, nu se intră ilegal, ci se intră doar în conformitate cu legea.



Prin urmare, acest guvern vrea să urmeze o cale puţin întreprinsă până acum: să stopeze plecările ilegale, să distrugă în cele din urmă traficul de fiinţe umane în Mediterană. (...) Nu intenţionăm sub nicio formă să punem sub semnul întrebării dreptul la azil al celor care fug din calea războiului şi a persecuţiilor, a declarat ea, potrivit Reuters.

În privinţa crizei energetice, Meloni a afirmat că trebuie "exploatate pe deplin" zăcămintele maritime de gaze şi că, deşi ar dori să sprijine sectorul energetic şi să îi ajute pe italieni la plata facturilor, unele măsuri vor trebui amânate. Povara energetică trebuie distribuită "mai echilibrat la nivel internaţional", a mai spus ea. Italia - în special sudul - este, după părerea sa, "paradisul surselor de energie regenerabilă, cu soarele, vântul, căldura din pământ, mareele şi râurile. Un patrimoniu de energie verde blocat prea adesea de birocraţie şi vetouri de neînţeles".



"Cu alte cuvinte, sunt convinsă că Italia, cu puţin curaj şi simţ practic, poate ieşi din criză mai puternică şi mai autonomă ca înainte", a conchis noua şefă a Guvernului italian.

UE declară încredere în Meloni: ”Nu suntem îngrijorați, ea își va respecta angajamentele”

”Italia este un mare partener al Europei și nu am avut niciodată îndoieli că noul Guvern italian va fi capabil să respecte angajamentele luate de vechiul guvern. Am vorbit cu Mario Draghi și a fost foarte încrezător”, a explicat comisarul UE pentru Piața Internă, Thierry Breton.

”Primele alegeri făcute de doamna Meloni, în primul rând sprijin absolut pentru politica UE, în special față de Ucraina” și numirea ”un vicepremier precum Antonio Tajani” arată că ”este total în concordanță cu calea europeană. Nu am fost niciodată îngrijorat” de schimbarea guvernului în Italia, pentru că la Bruxelles ”respectăm alegerile democratice ale fiecăruia dintre statele membre”, a evidențiat comisarul european chestionat asupra situației politice italiene.

