Gest neașteptat făcut de Trump de față cu toată lumea. Ce a scos din sertarul biroului său - Video

Trump vorbea despre Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, organizat de SUA. CNN notează că Trump a fost întrebat de un ziarist despre potențialele dificultăți cu privire la intrarea în SUA a persoanelor din străinătate interesate să participe la CM 2026.

În timp ce răspundea jurnalistului, Trump a scos din sertarul biroului său o poză cu el și Vladimir Putin, afirmând că știe "pe cineva care ar dori foarte mult să vină" la CM 2026 organizat în SUA.

Video

Trump a adăugat, cu referire la Putin: "Ar putea să vină sau nu, în funcție de ce urmează să se întâmple. Sunt multe lucruri care urmează să se întâmple în următoarele două săptămâni. Dar mi se parce că e o fotografie drăguță. (Putin) a fost foarte respectuos cu mine și cu țara noastră, dar nu atât de respectuos cu ceilalți", a spus președintele, care s-a întâlnit vinerea trecută, în Alaska, cu liderul de la Kremlin.

Trump, dezamăgit că nu poate aduce la pace Ucraina şi Rusia, anunţă că va decide în două săptămâni ce va face în continuare

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, şi a vorbit din nou despre posibilitatea de a impune noi sancţiuni Rusiei sau de a abandona încercările de mediere, transmite Reuters.



"Nu sunt mulţumit" de niciun aspect al efortului de a aduce Rusia şi Ucraina la pace, a mărturisit Trump în faţa presei în Biroul Oval, la o săptămână după summitul său cu Putin în Alaska, încheiat fără rezultate concrete, dar după care amândoi au vorbit vag despre progrese.



De atunci, şi după ce a avut luni la Casa Albă discuţii cu Zelenski şi cu lideri europeni veniţi acolo să-l susţină pe acesta din urmă, Trump nu a reuşit să-i aducă la aceeaşi masă pe Putin şi Zelenski. "Există acolo o ură imensă", a remarcat Trump despre ceilalţi doi preşedinţi.



"Dar vom vedea ce se întâmplă. Cred că în două săptămâni vom şti în ce direcţie mă îndrept", a semnalat în continuare preşedintele american.



El a enumerat şi care ar fi opţiunile sale după acest orizont de timp, menţionând că va decide atunci dacă va impune "sancţiuni masive" Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că "este lupta voastră".



Planul său iniţial după summitul din Alaska era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski. Totuşi, după întâlnirile de luni cu Zelenski şi cu grupul de lideri europeni, şi după ce într-o pauză a acestora a avut şi cu Putin o discuţie telefonică, Trump a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.



Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă niciun plan pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce preşedintele ucrainean, care insistă de mult timp să se întâlnească direct cu Putin, acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura.



Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.



Rusia controlează circa 88% din Donbas şi circa 73% din provinciile Zaporojie şi Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă şi din micile porţiuni ale provinciilor Harkov, Sumî şi Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.



Putin îşi menţine însă vechile cereri ca Ucraina să renunţe la orice ambiţii de aderare la NATO, ca această alianţă să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-şi limiteze capacităţile şi să nu fie desfăşurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forţă de menţinere a păcii.



Dar Zelenski afirmă că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei şi a acuzat vineri Kremlinul că face totul pentru ca o întâlnire a sa cu Putin să nu se poată desfăşura. Mai mult, el le-a cerut aliaţilor occidentali ai Ucrainei să impună noi sancţiuni Rusiei dacă aceasta nu are voinţa de a opri războiul.



Zelenski a anunţat joi că aşteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaţilor săi occidentali liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obţină o întâlnire cu Putin.



Ministrul rus de externe a semnalat însă că o întâlnire între Putin şi Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute la summitul ruso-american din Alaska, în special prin insistenţa lor de a desfăşura ca garanţie de securitate după război trupe în Ucraina, o idee "inacceptabilă" pentru Rusia, care avertizează că orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, scrie Agerpres.

