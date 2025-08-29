Data actualizării: | Data publicării:

Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Ţările membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea de a impune cerinţe mai stricte companiilor, pentru ca acestea să dovedească unde au fost produse gazele naturale pe care le importă, măsura făcând parte din planul blocului comunitar de a elimina treptat importurile din Rusia, arată un document consultat de Reuters.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus un act legislativ vizând eliminarea importurilor de petrol şi gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, pe măsură ce Bruxelles-ul vrea să pună capăt relaţiilor energetice cu Rusia, după invadarea Ucrainei.

Însă a dovedi de unde provin gazele naturale, care pot fi amestecate în timpul tranzitului, este extrem de dificil, scrie Reuters.

Fără a intra în amănunte, cea mai recentă propunere de negociere, consultată de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea de a cere importatorilor să furnizeze autorităţilor naţionale mai multe documente care să dovedească faptul că gazele lor nu provin in Rusia.

Ambasadorii la UE ai statelor membre vor discuta această propunere la o reuniune care va avea loc, marţi, la Bruxelles.

"Pentru importurile de gaze naturale produse în alte ţări decât Rusia, autorităţilor de reglementare le vor fi furnizate dovezi care să arate ţara unde au fost produse gaze naturale", se menţionează în acest document, datat 28 august.

Clauza nu se va aplica importurilor de gaze din ţările care au interzis la rândul lor, sau au impus sancţiuni, cu privire la importurile de gaze ruseşti.

Conform propunerii Bruxelles-ului, UE va elimina importurile de gaze ruseşti pe bază de noi contracte de la 1 ianuarie 2026, iar în cazul actualelor contracte pe termen scurt de la 17 iunie 2026, în timp ce în cazul contractelor pe termen lung de la 1 ianuarie 2028.

Documentul a fost elaborat de preşedinţia daneză a UE.

Importatorii de cargouri de gaze lichefiate din Rusia, care conţin gaze provenite din diverse surse, ar urma să fie nevoiţi să prezinte documente care să arate cât de multe gaze ruseşti sunt în aceste încărcături mixte, se menţionează în document.

Guvernele statelor membre îşi propun să ajungă la o poziţie comună cu privire la gazele ruseşti până la mijlocul lunii octombrie, după care statele membre şi Parlamentul European vor negocia şi aproba varianta finală. 

