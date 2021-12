Garda de Mediu, asaltată după mirosul groaznic de joi seară din București. „Ne-ați gazat! Mi-a venit copilul acasă mirosind a fum - păr, haine, tot”

Pe pagina de Facebook, Garda de Mediu a fost asaltă de mesaje din partea bucureștenilor:

1. „Baaaa, ne omorati copiii! Nu mai putem deschide geamul la apartament, sunteti nebuni la cap?”

2. „Hei! Aer poluat, arderi ilegale, verificati-le! Acum, in Bucuresti!”

3. „Fumul de la tigara este mai sanatos decat aerul de afara. Sunteti mari nemernici”.

4. „Ce facem cu poluarea din Bucuresti, cat timp o sa mai respiram gunoi ars?”

5. „In prag de Mos Niculae ne-ati gazat iar, aseara si azi noapte groaznic, iar acum aerul este inecacios si otravit. Cadoul pt copii, pt parinti, bunici si pt noi cei care inca rezistam in acest oras, in aceasta tara in prag de colaps. Tara se prabuseste si voi nici macar nu sesizati dezastrul la care puneti asa grabiti caramida cu caramida. Industria infloritoare a tarii otraveste zi de zi milioane de oameni, sansa Romaniei, momentul ei de glorie!!! Ati ales distrugerea”

6. „Bună dimineața, în jurul Bucureștiului s-au ars deșeuri toată noaptea. Poate faceți totuși ceva??”

7. „Iar pute. Ce pute? Ce arde?”

8. „De 1 Decembrie nu am avut fum... Deși, poate era motiv de sărbătorit”

9. „Unde-i drona de supraveghere..voi pe unde sunteți, iar se ridica poluarea peste BucureștiDeja este, vântul a dus-o”

10. „Sunteti praf. Aveti mare ghinion ca a apucat Berceanu sa arate ce inseamna profesionalism. Varza, zero barat. Demisia!”

11. „Garda de mediu! Allooooo! Ce faceti? Ce fac spagile? Se strang? Se impart? Tot Bucurestiul este inecat in fum de cabluri si anvelope incinerate de tigani!!!!! Dormiti in post? Pentru ce va platesc fraierii de la care aveti salariu?!”

12. „Azi mi-a venit copilul acasa mirosind a fum, tot, par, haine. Nu stiam ce naiba se simte cand a intrat in casa. 500 metri a mers pe jos, atat, de la metrou la bloc. E rau tare...”

13. „Daca tii geamul deschis dupa ce se intuneca zici ca a ars vecinul de sub mine cauciucuri... incredibil”

Situația ne-a fost semnalată pe adresa de mail a redacției DC News și de un cititor care ne-a scris că „atunci când am ajuns acasă, soția m-a întrebat de ce îmi miros hainele atât de urât. Efectiv mirosea în tot cartierul. Eu stau pe Bulevardul Uverturii și, la fiecare pas, simțeai că vomiți. Când am deschis geamul, a intrat un miros groaznic. A trebuit să îl închidem imediat. Nu am mai trecut prin așa ceva de multă vreme, dar aseară a fost groaznic”.

Până la această oră, Garda de Mediu nu a venit cu nicio explicație privind mirosul îngrozitor de joi seară din București.