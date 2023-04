Fost guvernator în SUA îl îndeamnă pe Trump să se retragă din cursa pentru prezidenţialele din 2024 / Video

'Vreau să spun, în primul şi-n primul rând, funcţia este mai importantă decât orice individ, iar din respect pentru funcţia de preşedinte consider că e prea mare distragerea şi (Trump) trebuie să se poată concentra asupra procesului şi prezumţiei de nevinovăţie', a explicat Hutchinson, referindu-se la faptul că Trump urmează să se predea săptămâna viitoare tribunalului din New York, unde va fi pus sub acuzare pentru că ar fi cumpărat tăcerea fostei actriţe porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016.

Asa Hutchinson, care a fost guvernator al statului din sudul SUA din 2015 până la începutul acestui an şi anterior membru al Camerei reprezentanţilor, a precizat că a luat decizia de a candida şi urmează să facă un anunţ oficial în Arkansas mai târziu în aprilie.

'Cred că e trist pentru America că un fost preşedinte este pus sub acuzare', a menţionat Hutchinson, care l-a criticat pe Trump în trecut. El a asigurat de altfel că nu va renunţa la a-l confrunta, în pofida popularităţii de care continuă să se bucure fostul preşedinte în rândul republicanilor.

Între alţi republicani care şi-au lansat campaniile pentru nominalizarea republicană în vederea alegerilor prezidenţiale de anul viitor se numără fosta guvernatoare din Carolina de sud Nikki Halei şi investitorul şi activistul Vivek Ramaswamy. Sunt consideraţi posibili candidaţi şi fostul vicepreşedinte Mike Pence şi actualul guvernator al Floridei Ron DeSantis, notează Agerpres.

