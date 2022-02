Florin Cîțu: Închidem ochii mereu, dar suntem arătați cu degetul că nu vrem să meargă coaliția

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi-a exprimat, luni seară, nemulţumirea faţă de modul în care PSD înţelege să guverneze alături de liberali, adăugând că practici precum "atacurile plătite" trebuie să înceteze, pentru ca actuala coaliţie să meargă mai departe.

"Pentru mine trebuie să fie lucrurile foarte clare, am fost şi sunt foarte onest, transparent. Vreau să mi se spună foarte clar în ce direcţie mergem şi dacă mergem împreună. Noi am făcut un compromis în această guvernare şi suntem la guvernare cu PSD, dar dacă suntem la guvernare şi apoi să fim cei care încasează şi să închidem ochii de fiecare dată şi apoi să fim arătaţi tot noi cu degetul că nu vrem să meargă această coaliţie, nu voi accepta. Astfel de practici trebuie să se termine, dacă vrem să mergem mai departe. Acesta a fost mesajul în coaliţie şi acesta va fi mesajul meu tot timpul, dacă vrem să mergem mai departe. Atacuri plătite, era o campanie online sponsorizată. E public, cât a fost sponsorizată, cât timp a fost sponsorizată. Nu poţi să spui că este doar o postare, a pus-o cineva. Nu, când deja există în spate o campanie de sponsorizare e clar că cineva a vrut să facă acest lucru, există o strategie. (...) Ok, e strategia social-democraţilor, aşa cred ei că pot să meargă mai departe în coaliţie, dar eu sper că nu", a afirmat Cîţu, la Digi 24.

El a precizat că liberalii a făcut un "compromis" pentru a duce la implementare un program de guvernare, iar "astăzi tot PNL este cel care a închis ochii". "Nu avem în programul de guvernare 7% investiţii", a susţinut Cîţu.

Cât priveşte relaţia cu premierul Nicolae Ciucă, liderul liberal a declarat că este mulţumit de aceasta, menţionând că anumite lucruri le va discuta în coaliţie şi în interiorul partidului.

"Dacă am ceva de spus, voi spune acolo, dacă trebuie ceva îndreptat sau nu. Am văzut în spaţiul public, în aceste zile, sindicatele din învăţământ, cumva, au avut o înţelegere cu premierul, dar cumva eram tot eu acuzat. I-am explicat foarte clar că nu ştiu despre ce este vorba, nu am fost la nicio discuţie, mă voi vedea mâine cu sindicatele din învăţământ, dar acest joc trebuie să se termine, nu poţi să mă acuzi pe mine, preşedintele PNL, de ceva la care nu am participat, nu am fost parte la nicio discuţie, nu ştiu despre ce a fost vorba", a susţinut Cîţu, potrivit Agerpres.

Cîțu, răspuns după ce a fost întrebat dacă în ședința PNL s-a cerut demisia lui Budăi

După ședința din Partidul Național Liberal, Florin Cîțu a făcut declarații de presă. Acesta a fost întrebat dacă PNL, în cadrul coaliției de guvernare, va cere demisia lui Marius Budăi (PSD), ministru al Muncii:

„Tot ceea ce PNL vrea să spună, va spune în interiorul coaliției. Noi nu vrem să aruncăm teme în spațiul public, să le folosim, să manipulăm, etc. Nu, mergem în coaliție și spunem acolo.

Sunt două elemente la Ministerul Muncii. Una e despre legislația pilonului 2 de pensii, care este foarte importantă, iar a doua e despre legea salarizării. Sunt 24 de jaloane care trebuie îndeplinite până la 31 martie, altfel pierdem banii“, a precizat, luni, Florin Cîțu (citește AICI).

