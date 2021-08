Florin Cîțu, explicații despre rectificare: PIB-ul a crescut în valoarea nominală

Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă că propunerea sa pentru rectificarea bugetară vizează o majorare a cheltuielilor cu suma de 18,7 miliarde de lei, din care 6,3 miliarde de lei vor fi alocate investițiilor. Acest lucru este posibil deoarece au crescut veniturile bugetare, a spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a explicat cifrele contradictorii din documentele prezentate de Guvern.

„Prin această rectificare bugetară PIB-ul a crescut în valoare nominală și am văzut că au fost comentarii cum de crește deficitul bugetar pe cash, dar scade deficitul bugetar în procente. De aici apare diferența: pentru că PIB-ul nominal crește. Avem un PIB nominal mai mare, iar creșterea reală la finalul anului, estimată acum de cei de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză este de 7% față de 4,3% cât era la bugetul inițial”, a spus premierul Florin Cîțu.

Prim-ministrul a mai spus că există creșteri la capitolele câștig salarial mediu brut și deficit.

„Câștigul salarial mediu brut este de 5.520 acum față de 5.380 în proiecție inițială. Deficitul crește în sumă absolută de la 80 de miliarde de lei la 83,7 miliarde de lei, aceasta reprezentând 7,13% din PIB. Deci deficitul inițial la începutul anului era 7,16%, se reduce foarte puțin la 7,13% din PIB, deși crește în valoare absolută”, a precizat Florin Cîțu.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă la Palatul Victoria.

Cîțu regretă situația din SUA: Nu pot să duc șapte-opt beri

Florin Cîțu recunoaște că în SUA, în urmă cu 20 de ani, a băut „îndeajuns” cât să depășească limita legală: El spune că atunci se întorcea de la aniversarea colegului său de cameră.

„Era o sâmbătă, 3 decembrie. Fusese ziua colegului de cameră și de acolo veneam. Am băut îndeajuns ca să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat”, relatează Florin Cîțu.

Întrebat dacă a băut mai mult de șapte-opt beri, el a răspuns: „Nu, nu pot să duc șapte-opt beri”.

„Dar am băut ca să depășesc limita legală. (...) Am stat (în custodie - n.r.) până la terminarea tuturor procedurilor din statul Iowa. (...) Din ce mi-aduc aminte nu au fost 48 (de ore - n.r.), dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a fost nevoie”, adaugă Cîțu.

Cîțu a reiterat că nu va demisiona din funcția de premier.

„În continuare avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt. Avem reforme pe care le-am început și pe care trebuie să le ducem la capăt. Un eveniment care s-a întâmplat acum 21 de ani, pe care îl regret, nu are niciun fel de implicații în ceea ce facem noi astăzi”, a spus Cîțu.

Despre declarațiile colegilor din coaliția de guvernare, care au acuzat probleme de moralitate, Florin Cîțu a spus că a fost surprins neplăcut.

„Nu am auzit astfel de declarații atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii fără să-i ajute sau nu am văzut niciun fel de discuții când astăzi partenerii de coaliție își strângeau mâna pe treptele PSD sau îi aveau alături de ei pe oamenii din PSD la pupitru în Guvern. Discuțiile acestea eu aș vrea să le am în coaliție. Sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spațiul public”, a spus Cîțu citat de Mediafax.