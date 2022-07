Favoriții pentru ocuparea poziției de premier al Marii Britanii, după plecarea lui Boris Johnson

Suella Braverman și Steve Baker nici măcar nu au așteptat ca Boris Johnson să își dea, oficial, demisia, în timp ce alții, despre care se credea de multă vreme că pot fi lideri, nu au declarat încă deschis că vor participa în cadrul cursei.

Un moștenitor clar nu a apărut încă, dar potrivit The Guardian, favoriții pentru ocuparea postului sunt următorii:

Ben Wallace

Secretarul Apărării a sărit în prim-plan drept favoritul caselor de pariuri, îndemnat de un sondaj YouGov care a arătat că el este prima alegere dintre membrii partidului conservator care au fost întrebați în cursul zilei de marți și miercuri pe cine ar dori să-l vadă drept următorul lider. (Penny Mordaunt și Rishi Sunak au fost pe locurile al doilea și al treilea în sondaj.)

Wallace a fost, de asemenea, în fruntea sondajelor ConservativeHome ale miniștrilor preferați ai membrilor cabinetului, datorită gestionării de către acesta a războiului din Ucraina și a evacuării din Afganistan.

Până acum, el a avut un profil public relativ scăzut, dar parlamentarii conservatori spun că popularitatea lui poate că a început să-l facă să ia în considerare o ofertă, mulți considerându-l ca fiind o figură în contrast puternic față de Johnson, ca stil.

Cu toate acestea, o întrebarea este dacă Wallace își dorește cu adevărat postul.

Rishi Sunak

Speranțele de conducere ale fostului cancelar au fost stricate la începutul acestui an, dar este posibil să-și fi revigorat speranțele de conducere.

Considerat de mult timp ca favorit pentru a-l înlocui pe Johnson, profilul lui Sunak a fost afectat de scandalul „Partygate” - a primit o notificare cu penalizare fixă ​​- și de controversa potențial mai dăunătoare cu privire la afacerile financiare ale familiei sale.

Acest episod l-a făcut să scadă în popularitatea după ce și-a construit un profil public puternic prin conferințele sale de presă în care explica schemele de sprijin pentru Covid, câștigându-i meritul pentru acțiunea rapidă pentru a menține familiile și afacerile pe linia de plutire.

Cu toate acestea, el a fost, de asemenea, criticat recent pentru viteza lentă de ajutor a oamenlori în criza costului vieții, cât șpentru gafele care sugerează că și-a pierdut contactul cu electoratul, cum ar fi etalarea cu obiecte personale scumpe și construirea unei piscine la conacul său din Yorkshire.

Penny Mordaunt

Fostul secretar al apărării a ajuns în prim-plan marți seară, casele de pariuri Coral instalând-o drept favorită pentru a-l înlocui pe Johnson.

Cu toate acestea, pe fondul unui torent de demisii din ultimele 48 de ore, decizia ei de a rămâne ministrul comerțului internațional a ridicat mai multe sprâncene. Într-o aparentă mișcare de a înlătura criticile, Mordaunt și-a rupt tăcerea joi dimineață când a scris pe Twitter că Wallace a fost „absolut corect” când a spus că „publicul nu ne-ar ierta dacă am lăsa aceste birouri de stat goale”.

Mordaunt devenise un favorit ferm printre electoratul Tory. Rezultatele unui sondaj al membrilor de partid publicat în weekend de ConservativeHome o au plasat-o drept a doua alegere, chiar după Wallace.

Boris Johnson a demisionat joi din funcţia de prim-ministru, declanşând operaţiunea de căutare a unui nou lider britanic care ar putea dura săptămâni sau luni, relatează Reuters.

Candidaţii care doresc să concureze pentru conducerea partidului, şi ar putea fi mulţi, trebuie nominalizaţi de alţi doi parlamentari conservatori. Aceştia ţin apoi mai multe rânduri de vot secret, în urma fiecărui scrutin persoana cu cele mai puţine voturi fiind eliminată.



Acest proces este repetat până când rămân doar doi candidaţi. Voturile se ţineau până acum în fiecare marţi şi joi, dar parlamentul intră în vacanţa de vară pe 21 iulie, aşa că procesul ar putea fi accelerat.



Ultimii doi candidaţi sunt supuşi unui vot poştal în rândul membrilor Partidului Conservator, câştigătorul fiind numit lider.



Liderul partidului cu majoritate în Camera Comunelor este de facto prim-ministru. El nu este obligat să convoace alegeri anticipate, dar poate face acest lucru, notează Reuters.



Durata procesului de alegere a noului lider poate varia în funcţie de numărul de candidaţi. Theresa May a devenit lideră a partidului în mai puţin de trei săptămâni după ce David Cameron a demisionat în 2016 şi alţi candidaţi s-au retras în timpul cursei.



Boris Johnson s-a confruntat cu fostul ministru al sănătăţii Jeremy Hunt în cursa din cadrul Partidului Conservator pentru a o înlocui pe Theresa May în 2019 şi şi-a început mandatul la două luni după ce May şi-a anunţat intenţia de a demisiona.



În cadrul discursului susţinut în faţa Downing Street, Johnson a spus că va rămâne în funcţie până când este ales un nou prim-ministru, dar unii parlamentari conservatori vor ca Johnson să fie înlocuit imediat, notează Agerpres.

