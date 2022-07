Boris Johnson a plecat. Cum va fi ales noul premier al Marii Britanii

Candidaţii care doresc să concureze pentru conducerea partidului, şi ar putea fi mulţi, trebuie nominalizaţi de alţi doi parlamentari conservatori. Aceştia ţin apoi mai multe rânduri de vot secret, în urma fiecărui scrutin persoana cu cele mai puţine voturi fiind eliminată.



Acest proces este repetat până când rămân doar doi candidaţi. Voturile se ţineau până acum în fiecare marţi şi joi, dar parlamentul intră în vacanţa de vară pe 21 iulie, aşa că procesul ar putea fi accelerat.



Ultimii doi candidaţi sunt supuşi unui vot poştal în rândul membrilor Partidului Conservator, câştigătorul fiind numit lider.



Liderul partidului cu majoritate în Camera Comunelor este de facto prim-ministru. El nu este obligat să convoace alegeri anticipate, dar poate face acest lucru, notează Reuters.



Durata procesului de alegere a noului lider poate varia în funcţie de numărul de candidaţi. Theresa May a devenit lideră a partidului în mai puţin de trei săptămâni după ce David Cameron a demisionat în 2016 şi alţi candidaţi s-au retras în timpul cursei.



Boris Johnson s-a confruntat cu fostul ministru al sănătăţii Jeremy Hunt în cursa din cadrul Partidului Conservator pentru a o înlocui pe Theresa May în 2019 şi şi-a început mandatul la două luni după ce May şi-a anunţat intenţia de a demisiona.



În cadrul discursului susţinut în faţa Downing Street, Johnson a spus că va rămâne în funcţie până când este ales un nou prim-ministru, dar unii parlamentari conservatori vor ca Johnson să fie înlocuit imediat, notează Agerpres.

Jurnalistul Radu Tudor a vorbit despre demisia anunțată a lui Boris Johnson, despre presiunile din partidul premierului și despre reacția rușilor la aflarea veștii.

Jurnalistul Radu Tudor a vorbit despre demisia lui Boris Johnson și despre modul în care dinamica Occidentului cu Ucraina ar putea fi afectată.

”Era inevitabil să vedem această demisie, dată fiind presiunea politică în creștere în Marea Britanie, în special în partidul lui Boris Johnson. Pe mine mă interesează în schimb care ar putea să fie efectele în interiorul instituțiilor, unde Marea Britanie are o contribuție esențială și mă refer la NATO. Boris Johnson a fost un personaj care până zilele trecute a ținut steagul sus pentru ajutorarea Ucrainei, a avut o poziție foarte fermă de solidarizare a Occidentului împotriva Rusiei și din această perspectivă mă întreb cine ar putea să fie viitorul prim-ministru care să nu modifice poziția Marii Britanii, ci dimpotrivă să o întărească în interiorul NATO într-un moment foarte complicat”, a spus Radu Tudor.

În privința comentariilor lipsite de tact ale rușilor, Radu Tudor a afirmat că sunt ”comentarii ieftine”.

”Comentariile ironice și ieftine ale lui Peskov, ca și cele ale lui Putin sau Medvedev, reprezintă un interes din ce în ce mai slab pentru noi. Cred că sunt autoizolați, cred că nu mai au niciun cuvânt de spus pe arena internațională și se îndreaptă cu mare viteză către excluderea din toate instituțiile internaționale relevante pentru războiul sângeros declanșat în Ucraina și pentru încălcarea repetată a tuturor regulilor dreptului internațional, drept pentru care, reacția Moscovei în momentul de față o consider total lipsită de relevanță, importantă este stabilitatea politică în Marea Britanie și contribuția fundamentală a acestei țări la întărirea unității occidentale”, a adăugat jurnalistul.

"E clară acum dorința majorității parlamentare că e nevoie de un nou premier și un nou lider al Partidului Conservator. Am agreat cu liderii partidului că procesul de alegere a unui nou lider trebuie să înceapă acum. Voi servi în funcție până când noul lider va fi ales. Vă mulțumesc tuturor pentru voturile date Partidului Conservator. Am luptat din greu în ultimele zile pentru a continua să vă servesc așa cum am promis. (...)

Sunt extrem de mândru de realizările acestui guvern în ceea ce privește Brexit, pentru a rezolva relațiile noastre cu continentul, pentru a recupera puterea acestei țări de a-și face propriile legi în Parlament. Sunt mândru că am fost liderii Occidentului în lupta cu Vladimir Putin", a spus Boris Johnson.

"Le-am spus colegilor că nu trebuie să schimbăm Guvernul, dar situația este dificilă", a mai spus premierul britanic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News