Faliment inevitabil în România? Coșea: Trei lovituri majore și ce urmează după ele

În această perioadă în care suntem tot mai lipsiți de predictibilitate, fără nicio clarificare a ideii pe care actuala coaliției ar avea-o supra viitorului acestei țări și, implicit, al oricăruia dintre cetățenii ei, în această perioadă în care măsurile haotice de austeritate primitivă sunt impuse doar pentru a fi „frecventabili” la Bruxelles și față de creditorii externi, am avut plăcerea să remarc apariția unui punct de referință cu atribute de sustenabilitate și claritate pe termen mai îndelungat.

Acest „punct de referință” al evoluției României pe termen mediu și chiar lung l-am remarcat într-o postare a tânărului economist Andrei Caramitru. El spune următoarele:

„Trebuie să înțelegem realitatea. Vom fi loviți în următorii ani de trei lovituri mari de tot:

- ieșirea la pensie a decrețeilor, cu un efect catastrofal pe buget (venituri mai mici/mai puțini care muncesc + cheltuieli cu pensiile mult mărite);

- creșterea cheltuielilor militare până la 5% din PIB

- oprirea fondurilor europene după 2028 (vom fi suficient de dezvoltați pe criteriile UE).

Efectul total e imens. Și - fără schimbare majoră - înseamnă faliment garantat, colaps de tip Grecia".

Nu îl cunosc personal pe domnul Caramitru, dar urmăresc de câțiva ani analizele sale, ceea ce m-a determinat să-l consider ca fiind unul dintre cei mai străluciți economiști ai generației sale nu doar pentru că este un bun profesionist, dar și pentru că are talent. Din punctul meu de vedere, talentul la un analist al economiei constă în capacitatea de a sesiza cadrul și momentul în care ceea ce este de evitat se transformă în inevitabil. Ceea ce înseamnă că o bună guvernare ar trebui să aibă permanent în atenție nu doar programe, strategii și politici de creștere și dezvoltare, „evitând” obstacolele conjuncturale de natură ciclică, monetară, de finanțare, inflaționiste etc, dar și programe, strategii și politici de abordare a unor obstacole „inevitabile ”

Andrei Caramitru sesizează corect trei situații pe care România nu le va putea evita oricât de competent sau chiar genial ar fi guvernul său. Acele situații sunt un „dat” al viitorului și, așa după cum spune Caramitru, încă de pe acum trebuie gândită o strategie prin care efectul „inevitabil” al acestora să fie suportat de România fără a ajunge la „faliment garantat, colaps de tip Grecia”.

Desigur, situațiile enumerate de Andrei Caramitru sunt bine cunoscute, dar meritul acestuia este acela că „le-a asamblat” prin concomitența lor ca într-un „Triunghi al Bermudelor” unde , cu siguranță, România s-ar scufunda.

Îmi permit să am o completare la ideile domnului Caramitru, aducând în discuție încă alte situații „inevitabile” din viitor de care ar trebui ținut cont.





Scăderea dramatică a populației ca urmare a ignorării în ultimii 30 de ani a problemei demografice. Calculele specialiștilor arată că în cca. 35-40 de ani, națiunea română se află inevitabil în pericol ajungând la minimum admis în raportul suprafață/locuitori. Este inevitabilă aducerea pe piața muncii a unei importante mase de imigranți care, spre deosebire de țări ca Franța sau Marea Britanie, nu va completa oferta românească de muncă, ci o va înlocui cu consecințe greu de prevăzut.



Deșertificarea suprafeței agricole cu consecințe devastatoare asupra producției agricole și a siguranței alimentare



În viitorii 5-10 ani România își va diminua considerabil importanța locului pe care îl are acum în peisajul geopolitic, pe flancul extrem al NATO, în favoarea creșterii importante a locului Ucrainei. După terminarea conflictului și odată cu începerea reconstrucției Ucrainei, aceasta va deveni nu doar extrem de atractivă pentru investitorii străini, dar și un important producător și exportator de alimente și produse agricole chiar în condițiile pierderii unei părți din teritoriu. Va fi și una dintre cele mai echipate și antrenate puteri militare în zonă. Zonal, va fi cel mai important competitor al României.





