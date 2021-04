EXPLOZIE la un hotel de lux din Pakistan. Cel puțin 3 morți și 11 răniți. VIDEO

Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 11 au fost rănite, miercuri, într-o explozie la un hotel de lux din sud-vestul Pakistanului, relatează Agerpres, citând Reuters.

O explozie a zguduit zona de parcare a hotelului Serena., a declarat oficialul de poliţie Nasir Malik.



Hotelul se află în Quetta, capitala provinciei Baluchistan care a fost mult timp teatrul unei insurgenţe a naţionaliştilor locali.



Ofiţerii noştri lucrează pentru a stabili dacă a fost o bombă şi ce tip de dispozitiv ar putea fi., a precizat Nasir Malik.

#BREAKING: Powerful blast reported in Serena Hotel of Quetta in Balochistan minutes ago. Disturbing visuals of massive fire in the area. Initial reports indicate at least 10 injured. Casualties likely. More details are awaited. pic.twitter.com/MrBWbqwuII