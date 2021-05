Explicația fotografiei virale cu Joe Biden și Jill Biden publicată de Carter / foto în articol

Imaginea s-a viralizat rapid pe platformele online datorită faptului că soții Biden par să stea alături de versiuni în miniatură ale predecesorilor lor.

Dimensiunea personajelor din fotografie, lansată luni de Carter Center, pare a fi rezultatul distorsiunii cauzate de utilizarea unui obiectiv cu unghi larg, spune editorul de imagine BBC Phil Coomes. Un unghi larg extinde ceea ce este aproape de margine și comprimă centrul. Fotografii pot folosi acest efect optic în avantajul lor, dar în acest caz poate crea o reprezentare artificială a unei scene. Efectul este exagerat și de faptul că Jimmy Carter se apleacă, în timp ce Joe Biden îngenunchează în fața lui Rosalynn Carter.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!



Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4