"Ești băiețelul alintat al mamei". Scrisoarea unei femei pentru soțul ei: Când mă insultă, lași capul în jos. Când mi-a tras o palmă, ai ieșit pe ușă

"Dragul meu soț, sunt prinsă într-o capcană. Sunt ca un șoarece înfometat care a văzut într-o bucată de brânză supraviețuirea. Eu am văzut în tine un viitor, am văzut iubirea, am văzut familia, siguranța. Am văzut cum pun capul pe pernă seara, lângă tine și știu că acolo este locul meu. Am văzut cu ochii minții o viață liniștită, pictată cu respect și cântată cu dragoste sinceră și necondiționată. Am văzut în tine pe prințul meu călare pe un cal alb.

Dar am devenit foarte repede un șoarece care luptă pentru supraviețuire, prinsă în capcana unui triunghi familial din care nu m-ai ajutat deloc să găsesc scăparea. Mi-ai spus că ne vom muta provizoriu cu părinții tăi, pentru a strânge banii necesari pentru a ne deschide propria afacere. Am avut încredere în tine, pentru că ești soțul meu, pe care îl iubesc, pentru că ești tatăl copilului meu, pentru că mi-ai arătat de multe ori că noi două, eu și fiica ta, suntem pe primul loc. Însă, foarte repede, mama ta ne-a înlocuit.

Din soțul dedicat, ai devenit băiețelul speriat care nu vrea să își dezamăgească mama. O lași să facă ce vrea din relația noastră. Când ea mă insultă, lași capul în jos, privești fix în podea, ca un copilaș care a spart o vază și o lași să îmi spună cuvinte pe care nicio mamă, nicio soție, nicio femeie din lumea asta nu trebuie să le audă, de la nimeni, mai ales de la un membru al familiei. Ești demn de tot disprețul, ești băiețelul alintat al mamei, care a fost crescut în puf în vila cu piscină și a renunțat la personalitatea lui pentru confortul financiar al părinților. Mama ta se șterge pe picioare cu tine ca pe un preș ieftin. Tu ești ieftin. Tu nu mai ești cel pe care l-am cunoscut.

Te-am rugat să plecăm de aici, să ne luăm copilul și să scăpăm de presiunea mamei tale. Mi-ai spus să o iert și să înghit, că sigur îi va trece. Mi-ai spus că vei vorbi cu ea. Când a venit și mi-a tras o palmă, ieri dimineață, ai ieșit pe ușă cu scuza că trebuie să ajungi la birou. Te iubesc, dar sunt om și mamă, în primul rând. Așa că să mă scuzi că pun copilul și pe mine pe primul loc și că îți spun că este timpul să te părăsesc. Mi-am strâns ”catrafusele” și hainele mele de ”sărăntoacă”, așa cum spune adorata ta mamă, repede și cum am putut, mi-am luat copilul și am plecat din casa mamei tale.

Mi-aș dori să ai și tu curajul să ne urmezi. Iar dacă nu îl ai, să fii măcar capabil să înțelegi de ce te-am părăsit. Fetița noastră nu trebuie să fie martoră nici la agresiunea mamei tale asupra mea, dar nici la supunerea ta față de ea. Ea nu trebuie să vadă că un adult în toată firea nu este capabil să ia propriile decizii. Ea trebuie să crească cu exemple pozitive în viață și capabilă să fie un adult responsabil, stăpân pe el și neapărat independent. Nu-ți face griji pentru noi, ne vom descurca. Eu îmi fac griji pentru tine. Sper să fii fericit alături de mama ta", i-a scris femeia soțului ei, potrivit qbebe.ro.

