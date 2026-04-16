Educația în era AI: Mai avem nevoie cu adevărat de profesori? Ce nu îți spune niciodată chatbotul cu care vorbești / video

Într-un context în care discuțiile despre inteligența artificială și viitorul educației sunt tot mai prezente, școala rămâne adesea concentrată pe memorare și examene, deși tot mai mulți specialiști atrag atenția asupra nevoii de competențe reale.

În acest context, seria de webinare „Doza de educație”, desfășurată în cadrul Școlii de Valori, a adus în prim-plan teme importante pentru elevi, profesori și părinți, deoarece acestea pornesc de la sensul educației într-o lume în schimbare până la impactul inteligenței artificiale asupra învățării.

Adrian Costache, lector universitar în cadrul Departamentului de Didactică a Științelor Socio-Umane la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale în educație și a explicat că chatboții pot influența modul în care elevii învață și iau decizii. Potrivit acestuia, inteligența artificială trebuie folosită cu discernământ și înțeleasă corect, fără a fi văzută ca un înlocuitor al gândirii umane sau al educației.

„Apropo de utilizarea inteligenței artificiale, mă întrebam cum am putea cultiva în rândul elevilor responsabilitatea de a face alegeri dificile atunci când algoritmii le oferă mereu calea celei mai mici rezistențe, pentru că un risc enorm e legat de modul în care dau crezare acestor informații, care într-un fel sau altul pot să fie neadevărate sau să aducă multe limitări”, a spus Silvia Bogdan, președintele asociației Școala de Valori.

„Cred că aici ar fi, evident, educația, adică dezvăluirea felului în care tehnologia asta funcționează. Ar fi greșit să ne raportăm la ea ca și cum ar fi o cutie neagră care pur și simplu ne servește nouă de fiecare dată când avem o nevoie sau un interes particular. Ar trebui să înțelegem cum funcționează pentru a înțelege dacă ne servește cu adevărat intereselor noastre și măsura în care o poate face.

De exemplu, prin 2024, au apărut din ce în ce mai multe articole despre oameni care luau decizii de viață pornind de la sfaturile pe care le primeau de la inteligența artificială. Aveau impresia că găsesc într-un chatbot un companion alături de care să își regândească viața.

Aici este o problemă cât se poate de mare datorită faptului că nu te poți baza pe sfaturile pe care ți le dă un chatbot, în condițiile în care sfaturile pe care ți le dă chatbotul ăsta sunt bazate pe un soi de viziune comună asupra unei situații sau alteia sau în funcție de cum este programat, sunt bazate pe un anumit stil de comunicare care te flatează, care urmărește să te flateze. Nu te poți încrede”, a spus Adrian Costache.

Chatboții tind să ofere validări, nu critici

Adrian Costache a explicat că chatboții tind să ofere mai degrabă validări decât critici, deoarece sunt concepuți ca produse comerciale optimizate pentru engagement, iar acest lucru face necesară înțelegerea modului lor de funcționare pentru a fi folosiți corect.

„Vei avea surpriza să vezi că toate sfaturile pe care chatboții le oferă - când vine vorba de performanțele tale individuale, dacă ai scris un articol bun, de exemplu - să fie mai degrabă validări, să nu fie o raportare critică la ce ai făcut, toate sfaturile pe care le ceri unui chatbot cu privire la felul în care ar trebui să navigheze o situație de viață să fie sfaturi în care modul tău de a pune problema să fie cultivat ca fiind cel adecvat, cel util, cel adevărat, mai degrabă decât să întâlnești o critică.

Chatboții ăștia pe care îi avem la dispoziție sunt concepuți ca niște produse comerciale, ceea ce înseamnă că ei funcționează după aceleași reguli după care funcționează în momentul de față internetul, adică maximizarea engagement-ului, să te țină pe tine cât mai mult acolo, și atunci evident că îți va spune întotdeauna lucrurile pe care vrei să le auzi, pe care el intuiește că tu ai vrea să le auzi, și atunci nu le poți folosi. Important e să înțelegem cum funcționează ca să știm care e limita până la care îl putem folosi”, a spus Adrian Costache.

Mai e nevoie de profesori?

Adrian Costache a explicat că, deși chatboții pot oferi feedback în procesul de învățare, acesta are limite deoarece nu vine de la o persoană reală. Potrivit acestuia, informațiile oferite de inteligența artificială trebuie întotdeauna verificate, motiv pentru care profesorii nu pot fi înlocuiți.

„Chatbotul nu are reacții afective autentice. Adică s-au folosit în câteva contexte, de pildă, chatboți pentru a oferi studenților și elevilor feedback la sfârșitul unei sarcini.

Nenorocirea este însă că feedback-ul pe care îl primești de la un chatbot, deși poate fi cât se poate de util în ceea ce privește reglarea procesului învățării, în cele din urmă, ajunge să fie cu o utilitate limitată datorită faptului că cel care îl primește simte că nu vine de la o persoană care ar merita prestigiu, respect, datorită a ceea ce este, și atunci, în cele din urmă, ajunge să fie lăsat la o parte, trivializat, minimalizat. Există o limită.

Pe de altă parte, inputul pe care inteligența artificială îl oferă ca răspuns la toate solicitările care vin din partea elevilor trebuie întotdeauna verificat de către cineva. Asta e motivul pentru care în momentul de față nu suntem nici pe departe în situația de a spune că vom putea înlocui profesorii cu niște chatboți. (...) Este nevoie întotdeauna de ceva în plus, de o validare care vine din partea unui profesor sau, dimpotrivă, de invalidarea lui”, a spus Adrian Costache la webinarul Școlii de Valori.

