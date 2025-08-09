Data actualizării: | Data publicării:

Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului 

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că 'mult așteptata întâlnire' cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska, relatează AFP.

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters și EFE.

Reacția Kremlinului

Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind 'destul de logică', relatează AFP.

'Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună', a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.



















pixel